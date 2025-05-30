Ülkeyi sel vurdu! Yüzlerce kişi tahliye edildi, Avrupa’nın en büyük rezervlerinden biri tehdit altında

Romanya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle 400 kişi tahliye edildi. Yetkililer, Avrupa'nın en büyük tuz rezervlerinden biri olan Praid Tuz Madeni’nin çökme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Romanya’da son üç gündür etkili olan şiddetli yağışlar, ülke genelinde sele dönüştü. Botosani, Brasov, Covasna ve Vrancea eyaletlerinde meydana gelen su baskınları sonucu yaklaşık 400 kişi tahliye edildi.

Romanya Acil Durumlar Genel Müfettişliği, selin etkili olduğu bölgelerde güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve tahliye çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Sel sularının Avrupa'nın en büyük tuz rezervlerinden biri olarak bilinen Praid Tuz Madeni’ni de tehdit ettiği bildirildi.

TUZ MADENİ RİSK ALTINDA

Romanya Su İdaresi Acil Durumlar Dairesi Başkanı Sorin Rindasu, madenin karşı karşıya olduğu riske dikkat çekerek, “Su tuzla temas ettiğinde hemen eritir ve çöküntü oluşturur. Durum oldukça karmaşık” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, selin etkisinin devam etmesinden endişe ederken, bölgedeki altyapı çalışmaları ve tahliye planları hızla sürdürülüyor.