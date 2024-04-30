Uluslararası Adalet Divanı'ndan Nikaragua'nın Almanya aleyhinde açtığı soykırım davasına ret kararı

Birleşmiş Milletler'den (BM), "Gazze hiç olmadığı kadar tehlikeli" açıklaması, ABD Gazze'deki limanın inşasına devam ediyor, Kahire Hamas'ın cevabını bekliyor... Gazze'de son durum...

Birleşmiş Milletler'den (BM), "Gazze hiç olmadığı kadar tehlikeli" açıklaması, ABD Gazze'deki limanın inşasına devam ediyor, Kahire Hamas'ın cevabını bekliyor... Gazze'de son durum...

Uluslararası Adalet Divanı, Nikaragua'nın Almanya'nın İsrail'e destek olduğu ve soykırım suçu işlemesine yardımcı olduğu gerekçesiyle açtığı davada ret kararı verildiğini açıkladı.

Uluslararası Adalet Divanı'nda Nikaragua'nın başvurusu sonucu görülen Almanya aleyhindeki dava ile ilgili karar açıklandı. Kararda Almanya'ya yönelik suçlamalar kabul edilmezken Gazze'deki durumun ciddiyetini koruduğu vurgulandı. Mahkeme'den yapılan açıklamada "Mahkeme, Gazze'deki feci yaşam koşullarından endişelidir." ifadeleri yer aldı.

Uluslararası Adalet Divanı, böyle bir kararın verilmesi için gerekli yasal koşulların karşılanmadığını belirterek, 15'e 1 oyla talebin reddine karar verdi.

ALMANYA'NIN İSRAİL'E SİLAH SEVKİYATI YAPMASINDA ENGEL GÖRÜLMEDİ

Mahkeme'nin açıkladığı kararda Almanya'nın soykırım suçuna destek olacak bir eylem içinde olmadığı belirtildi ve "Silahların uluslararası hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek amacıyla, silahların çatışma bölgelerine nakledilmemesine ilişkin uluslararası yükümlülüklerinin tüm devletlere hatırlatılması önemlidir." ifadesi yer aldı.

Mahkemenin yetkilisi Nawaf Salam, "Taraflarca sunulan gerçek bilgilere ve hukuki iddialara dayanarak, mahkeme mevcut haliyle koşulların, geçici tedbirlere işaret etme yetkisini kullanmasını gerektirecek nitelikte olmadığı sonucuna varmıştır" ifadelerinde bulundu.

İDDİALAR DİNLENMEYE DEVAM EDECEK

16 yargıçtan oluşan kurul davanın tamamen düşürülmesini reddetti. Mahkeme, Nikaragua'nın, Almanya'nın Gazze'deki soykırımı önlemede başarısız olduğunu iddia eden davasının esasına ilişkin her iki tarafın iddialarını dinlemeye devam edecek.

ALMANYA DIŞİŞERİ BAKANLIĞI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Almanya Dışişleri Bakanlığı, kararın açıklanmasının ardından “Hiç kimse hukukun üstünde değildir. Bu eylemlerimize rehberlik eder. Uluslararası Adalet Divanı'nın bugünkü kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Almanya Ortadoğu'daki çatışmanın tarafı değildir. Aksine iki devletli bir çözüm için gece gündüz çalışıyoruz. Filistinlilere en büyük insani yardım bağışçısı biziz. Yardımların Gazze halkına ulaşması için çalışıyoruz.” açıklamasında bulundu.