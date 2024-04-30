ABD'den savaş suçu itirafı: "İsrail birlikleri, uluslararası insancıl hukuka aykırı hareket etti"

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ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusuna mensup beş birimin uluslararası hukuka aykırı hareket ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusuna mensup beş askeri birimin bireysel olaylarda insan hakları ihlallerinden sorumlu olduğunu belirledi ancak bu birimlerin ABD'den askeri destek almaya devam edeceklerini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin insan hakları ihlallerinde bulunan dört birim hakkında soruşturma başlatıp gerekli cezaları verdiğini, beşinci birim hakkında ise "ek bilgi" verdiğini açıkladı.

ASKERİ YARDIMDAN MAHRUM BIRAKMAYACAK ŞEKİLDE AYARLANDI

İnsan hakları ihlalleri işleyen birimler hakkındaki soruşturmalar, bu birimlerin ABD'den yardım almasını "mümkün kılacak" şekilde yapıldı. Washington, İsrail'in ana askeri destekçisi konumundadır ve İsrail ordusuna yılda 3.8 milyar dolarlık silah ve savunma sistemleri tedarik etmektedir.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Vedant Patel, İsrail ordusuna mensup beş birimin insan hakları ihlalleri yaptığını belirtti. Patel konu ile ilgili "Bunlardan dördü bu ihlalleri etkili bir şekilde giderdi, bu da ortaklarımızdan beklediğimiz şeydir. Kalan birimle ilgili olarak, İsrail hükümetiyle görüşmeler yapmaya devam ediyoruz." ifadesinde bulundu.

Bakanlık, birimle ilgili herhangi bir hesap verebilirlik olup olmadığı konusunda net bir açıklama yapamamasına rağmen, bu birime askeri yardımı sürdürerek politik baskıdan geri adım attığı iddialarını reddediyor.

Vedant Patel, sözlerine ek olarak "Süreç tamamlandığında bu birimle ilgili nihai bir karar vereceğiz." açıklamasında bulundu.

TÜM OLAYLARIN SON YILLARDA İŞGAL EDİLMİŞ BATI ŞERİA VE KUDÜS'TE GERÇEKLEŞTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

1997'de o zamanlar senatör olan Patrick Leahy tarafından desteklenen Amerika'nın "Leahy Yasası" uyarınca, yabancı bir askeri birimin insan hakları ihlallerinde bulunduğuna dair bir tespit, ABD askeri yardımının kesileceği anlamına geliyor.

ABD hükümeti, Leahy yasasını uygularken işkence, keyfi infaz ve tecavüzü insan haklarının açık ihlali olarak değerlendiriyor.

Bir tespit olduğunda, Dışişleri Bakanlığı'nın ilgili hükümet tarafından davaların ele alındığına ve adaletin sağlandığına ikna olduğu takdirde askeri yardımı kesme yetkisi bulunuyor.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ VERMEKTEN KAÇINIYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in beş biriminden dördünde durumun düzeldiğini ve insan hakları ihlallerinin yaşanmadığını söylüyor. Ancak bakanlık, olaylar ve kanıtlar hakkında herhangi bir ayrıntı veya kanıt vermekten kaçınıyor.

TARTIŞMALARIN ODAĞINDA NETZAH YEHUDA TABURU VAR

Yardımların kesilmesi ile ilgili birimin, 1999'da ultra-Ortodoks Yahudilerin hizmet verdiği özel bir erkek birimi olan Netzah Yehuda taburu olduğu bildirildi.

Netzah Yehuda taburu, özellikle Batı Şeria'daki eylemleri ve insanlığa karşı işlediği suçlardan dolayı dünya gündemine oturmuştu.