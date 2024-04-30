Netanyahu'dan Refah çıkışı: "Esir takası anlaşması olsun ya da olması saldırıyı başlatacağız!"

Birleşmiş Milletler'den (BM), "Gazze hiç olmadığı kadar tehlikeli" açıklaması, ABD Gazze'deki limanın inşasına devam ediyor, Kahire Hamas'ın cevabını bekliyor... Gazze'de son durum...

Birleşmiş Milletler'den (BM), "Gazze hiç olmadığı kadar tehlikeli" açıklaması, ABD Gazze'deki limanın inşasına devam ediyor, Kahire Hamas'ın cevabını bekliyor... Gazze'de son durum...

7 Ekim 2023'ten bu yana on binlerce masum sivilin katledilmesinin baş sorumlusu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, esir takasından bağımsız olarak Refah'a saldıracaklarını açıkladı.

İsrail Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Gazze'ye yönelik saldırıları "hedeflerine ulaşmadan" durdurmayacaklarını söyleyen Netanyahu, esir takası mutabakatına varılsa da varılmasa da Refah'a kara saldırısı başlatacaklarını ifade etti.

Netanyahu'nun yerinden edilmiş 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı açıklamasının İsrail ile Hamas arasında esir takası müzakerelerinin devam ettiği süreçte gelmesi dikkati çekti.

İsrail ile Hamas arasında esir takası müzakereleri dolaylı olarak devam ediyor. Mısır basınında dün çıkan haberde, Hamas heyetinin Kahire'den ayrıldığı ve ateşkes anlaşması teklifine yazılı cevap vereceği bildirilmişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron da dün Riyad'da yaptığı açıklamada, Hamas'a İsrailli esirleri serbest bırakması karşılığında 40 günlük ateşkes ve binlerce Filistinli esirin serbest bırakılmasının teklif edildiğini söylemişti.

İSRAİL'İN REFAH'A OLASI KARA SALDIRISI

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden edildi.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

ÇADIRLARDA YAŞAM MÜCADELESİ

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusu, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Uluslararası uyarılara rağmen Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun Refah'a kara saldırısını "çok yakında" başlatacağını bildirmişti.