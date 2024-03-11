Ürdün: "İsrail Mescid-i Aksa yasağı ile ateşle oynuyor!"

İsrail, Ramazan ayının ilk gününde Gazze'de katliamını sürdürüyor. Mescid-i Aksa'ya girişleri kısıtlayan İsrail'e Ürdün'den tepki geldi. Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, "İsrail ateşle oynuyor. Dünya, Gazze'de insanlık onurunu kurtarmak için ayağa kalkmaktan aciz kaldı" dedi.

İsrail, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliama dünyanın gözü önünde devam ediyor. Uluslararası Adalet Divanı'nın kararını hiçe sayan İsrail, Ramazan ayının ilk gününde Gazze'de gece boyunca hava, kara ve denizden Han Yunus ve Zeytun Mahallesine saldırılarını sürdürdü. İsrail'in katliam saldırılarına Ürdün'den tepki geldi. Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, "Dünya, Gazze'de insanlık onurunu kurtarmak için ayağa kalkmaktan aciz kaldı" dedi.

GAZZE'DE RAMAZAN'A BARBAR İSRAİL ENGEL OLUYOR

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi bugün, Vatikan Devletlerle ve Uluslararası Örgütlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Monsenyör Paul Richard Gallagher ile görüştü. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Ürdün Dışişleri Bakanı, "Ramazan rahmet, esenlik ve huzur ayıdır ancak maalesef İsrail saldırılarının barbarlığına maruz kalmaya devam eden Gazze'deki 2,3 milyon insanın yaşadığı gerçek bu değil." dedi.

DÜNYA KATLAİMI DURDURMAKTA ACİZ KALDI

İsrail'in 5 aydır Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürdüğünü vurgulayan Safedi, "Filistinliler, değiştirmemiz gereken acı bir gerçeklik nedeniyle sıkıntı çekiyor. Ne yazık ki bu çatışma 5 aydır sürüyor ve dünya, uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku uygulamaktan, insanlık onurunu kurtarmak için ayağa kalkmaktan aciz kaldı." diye konuştu.

İSRAİL MESCİD-İ AKSA YASAĞI İLE ATEŞLE OYUNUYOR

Safedi, işgal altındaki Batı Şeria'da da durumun "oldukça zor" olduğunu belirterek, "İsrail'in, ibadet hakkının kısıtlanması (Mescid-Aksa'ya girenlerin engellenmesi) dahil olmak üzere Müslüman ve Hıristiyanların kutsallarını ihlal eden tek taraflı uygulamaları sahadaki gerçeği değiştiriyor ve barışa, hatta iki devletli çözüme bile katkı sağlamıyor." şeklinde konuştu.

İsrail'e tek taraflı uygulamalarına son verme çağrısı yapan Safedi, şunları kaydetti:

"İsrail ibadet özgürlüğüne saygı göstermeli ve ibadet edenlerin ramazan ayı boyunca dini vazifelerini yerine getirmelerine izin vermelidir.

Kutsallara yönelik ihlal ateşle oynamaktır. Tüm dünya ülkelerini, İsrail'in kutsal topraklardaki hukuki ve tarihi statüye saygı duymasını sağlamak için mümkün olan her şeyi yapmaya çağırıyoruz."

VATİKAN ATEŞKES İSTİYOR

Öte yandan, Vatikan Dışişleri Bakanı Gallagher, "(Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus) Papa bu saldırıların sona ermesi gerektiğine inanıyor. Vatikan ateşkes, insani yardımın ulaştırılmasının kolaylaştırılması ve bu korkunç çatışmanın çözülmesi için çaba göstermenin yollarını arıyor ve bunu istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Papa'nın Gazze'deki Katolik Kilisesi ile sık sık temas kurduğunu aktaran Gallagher, "Papa, Gazze'deki durum hakkında bilgi sahibi, Gazze'deki çatışma ile ilgili taraflarla irtibat kurarak kutsal mekanların uluslararası hukuka uygun şekilde korunması yönünde çağrıda bulunduk ve bu çağrımız da bir ölçüde karşılık buldu." dedi.