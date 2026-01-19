Avustralya’nın Brisbane kentinde yaşayan Rachel Bloor, gece saatlerinde ikinci kattaki yatak odasında uyandığında yatağında 2,5 metre uzunluğunda bir halı pitonuyla karşılaştı.

Avustralya’nın Brisbane kentinde yaşayan Rachel Bloor, Pazartesi gecesi ikinci kattaki yatak odasında uyandığında hayatının şokunu yaşadı. İlk anda evcil köpeğinin üzerine uzandığını sanan Bloor, eline gelen şeyin pürüzsüzlüğünü fark edince gerçeği anladı. Göğsünde 2,5 metre uzunluğunda, zehirsiz bir halı pitonu vardı.

Kocası yatağın yanındaki lambayı yaktığında manzara netleşti.

Bloor’un ağzından yalnızca şu sözler çıktı: "kıpırdama."

"YANA DOĞRU SÜRÜNEREK KURTULDUM"

Soğukkanlılığını koruyan Bloor, önce iki köpeğin odadan çıkarılmasını istedi. Köpeklerin yılanı fark etmesi halinde büyük bir panik yaşanacağını düşündüğünü söyledi.

Ardından yorganın altından dikkatlice yana doğru kayarak yataktan çıktı.

Bloor, yılanın büyük bölümünün yatağın üzerinde kıvrılmış halde olduğunu, kuyruğunun ise hala pencere panjurunun dışında kaldığını anlattı.

Kısa süre sonra pitonu pencereden dışarı yönlendirdi. Yılan arka bahçeye doğru uzaklaştı.

PENCERE PANJURUNDAN GİRDİ

İlk değerlendirmelere göre piton, yatak odasının açık penceresindeki panjurdan içeri girdi. Olayda kimse yaralanmadı. Bloor, yılanlardan çok kurbağalardan korktuğunu söyleyerek yaşananları sakin bir dille anlattı.

Bölgede görev yapan yılan avcıları, üreme mevsiminin sona ermesi ve yumurtaların çatlamaya başlamasıyla birlikte yılan hareketliliğinin arttığını dile getirdi.

Konut projelerinin çalılık alanlara doğru genişlemesi, yılanların evlere daha sık girmesine yol açıyor.

AVUSTRALYA’DA BENZER OLAYLAR ÇOĞALIYOR

Geçtiğimiz günlerde Queensland’de bir evde 16 yılan yumurtası bulunmuş, yumurtalar koruma altına alınmıştı.

