Özbekistan’da cezaevleri için yeni bir dönem başladı. Mahkumların okudukları her kitap için cezalarından üç gün düşülecek.

Özbekistan’da cezaevlerini doğrudan etkileyen yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in imzaladığı kararnameyle Ceza Kanunu’nda değişikliğe gidildi.

Yeni düzenleme kapsamında cezaevlerinde bulunan mahkumların, okudukları her kitap için ceza sürelerinden üç gün indirime gidilecek.

Kitap okuyana erken tahliye yolu açıldı! Özbekistan’da mahkumların ceza süreleri her kitap için üçer gün kısaltılacak

YILDA EN FAZLA 30 GÜN İNDİRİM

Uygulama, mahkumları kitap okumaya teşvik etmeyi hedefliyor. Ancak indirimin bir sınırı bulunuyor. Buna göre kitap okuyan mahkumların ceza süreleri bir yıl içinde en fazla 30 gün kısaltılabilecek.

ÖMÜR BOYU HAPİS ALANLAR KAPSAM DIŞI

Düzenlemede ömür boyu hapis cezası alan hükümlüler kapsam dışında bırakıldı. Ceza indirimi için okunan kitapların manevi ve ahlaki değerlerin geliştirilmesine yönelik olması şartı getirildi.

SINAV VE KOMİSYON ŞARTI

Mahkumların, okudukları kitaplardan yılda iki kez sınava girmesi gerekecek. Kitap okunduğu, oluşturulan özel bir komisyon tarafından doğrulanacak. Ardından cezaevi yönetimi, ceza indirimi için mahkemeye resmi öneri sunacak.

SON KARAR MAHKEMEDEN

Mahkeme, cezaevi yönetiminin sunduğu öneriyi değerlendirerek ceza süresinin kısaltılıp kısaltılmayacağına karar verecek. Böylece kitap okuma şartını yerine getiren mahkumlar için ceza indirimi resmileşecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası