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Uzak Doğu’da büyük bir savaş patladı patlayacak! Amerika'nın ikna çabaları işe yaramadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Uzak Doğu’da büyük bir savaş patladı patlayacak! Amerika&#039;nın ikna çabaları işe yaramadı
Kamboçya, Tayland, Savaş, Çatışma, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kamboçya ve Tayland sınırında 32 kişinin hayatını kaybettiği ve 200 binden fazla kişinin yerinden olduğu çatışmaların sona ermesi için uluslararası baskı sürüyor.

Her iki tarafın ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkes çağrılarına olumlu cevap vermesine rağmen, sınır hattındaki gerilim gece boyunca karşılıklı saldırılarla devam etti. Kamboçya Başbakanı Hun Manet, yaptığı basın açıklamasında, Trump’ın ateşkes çağrısını tamamen desteklediğini ve Tayland ile görüşmeleri kabul ettiğini duyurdu. Ancak Hun Manet’in açıklamasından saatler sonra, Kamboçya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maly Socheata, Tayland’ın saldırgan eylemlerini sürdürdüğünü ifade etti. Maly Socheata, çatışmalar nedeniyle 80 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirtti.

Tayland Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise ateşkesin desteklendiği ancak Kamboçya’nın Surin eyaletinde sivilleri hedef aldığı öne sürüldü. Kamboçya tarafından “samimi niyet” beklentisi içinde olduğunu ifade eden Tayland, sınır hattında saldırılarını sürdürdü. Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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