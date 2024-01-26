Uzman isim Türkiye'nin gizemli fayına dikkat çekip uyardı: 7'nin üzerinde deprem üretebilir

Son bir senede ülke genelinde deprem sıklığı artarken, uzmanlar yeteri kadar araştırılmamış faylara dikkat çekerek neden olabileceği riskler konusunda uyarıyor. Deprem bilimci Profesör Dr. Çağlar Özkaymak da kritik noktayı işaret etti 'Bu faylar hakkında yeterince veri yok' diyerek beklenen büyük deprem için uyarıda bulundu.

Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgede çalışmalar yapan Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, yaklaşık bir yıllık süre zarfında bölgede 44 binin üzerinde artçı yaşandığını, azalarak da olsa bunların 3-4 yıl devam edeceğinin öngörüldüğünü söyledi.

"KIRILMAMIŞ SEGMENTLER ÇOK ÖNEMLİ"

Bölgede yaptıkları çalışmalarda, depremler nedeniyle 450 kilometrelik bir yüzey kırığı tespit ettiklerini aktaran Özkaymak, bölgede yeni bir kırılma beklemediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kırılmamış olan segmentlerin bu anlamda araştırılması çok önemli. Bu yıl Antakya Fayı ile Ölüdeniz Fayı üzerindeki Yesemek, Narlı ile Sakçagöz segmentlerinde araştırmalar yapacağız. Çünkü, bu faylar hakkında günümüzde yeterince veri yok. Bu araştırmaların sonucunda, bu fayların deprem üretme potansiyeline yönelik yeni veriler üreteceğiz."

GİZEMLİ FAY 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLİR

Özkaymak, sismolojik ve deprem davranışları açısından Hatay ve güney bölgesindeki fayları çok iyi tanımadıklarını dile getirdi. Ölüdeniz Fayı'nın kuzey kolları üzerinde 1800'lü yıllarda yıkıcı deprem kayıtlarının olduğuna dikkat çeken Özkaymak, şöyle devam etti:

"O depremlerin hangi faylar üzerinde meydana geldiği, şu ana kadar bilinmiyor. Dolayısıyla Antakya'nın güney tarafına yoğunlaşarak bu bilinmeyen fay üzerindeki konuları ortaya çıkarmaya çalışacağız. Çünkü, Antakya'nın güneyinde ve doğusunda gelecek yıllarda 7,3-7,4 ve hatta faylar birlikte kırıldıklarında 7,6-7,7'ye varan büyüklükte deprem üretme potansiyeli olan büyük faylar var. Ölüdeniz Fay Zonu, Doğu Anadolu Fay Zonu'yla Antakya bölgesinde birleşme eğilimi gösteriyor.

Güneye doğru da Kızıldeniz ve İsrail'e doğru devam eden çok büyük bir kırık. Bu kırık, Arap ile Afrika plakasının arasındaki tektonik sınırı da oluşturuyor. Antakya Fayı ise güneybatıya doğru devam ederek Kıbrıs Adası güneyinden geçen ve Afrika okyanusal litosferinin Anadolu plakası altına daldığı Kıbrıs yayına bağlanmaktadır."

Özkaymak, Kıbrıs Adası ve doğusundaki bu alanda da özellikle deniz altında yıkıcı deprem ve tsunami oluşturma potansiyeline sahip kırıkların olduğunu sözlerine ekledi.