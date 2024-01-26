Görüntüler Malatya'dan... Büyük yıkım bir kez daha gözler önünde
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen iki büyük deprem 11 ili etkiledi, on binlerce bina yıkıldı, 50 binden fazla insan da yaşamını yitirdi. 'Asrın felaketi'nin yıl dönümüne sayılı günler kala Malatya'da deprem öncesi ve sonrası çekilen görüntüler ise büyük yıkımı bir kez daha gözler önüne serdi.
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
6 Şubat 2023’de meydana gelen ve 'Asrın felaketi' olaran nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya’da depremden önce çekilen dron görüntüleri ile şimdi çekilen görüntüler, şehirdeki yıkımı gözler önüne serdi.
'Asrın felaketi'nde iki büyük depremden de etkilenen Malatya’da 4 bin 197 bina yıkıldı. Ağır hasar alan 45 binin üzerinde binanın ise şu ana kadar yüzde 97’sinin yıkımı tamamlandı. Şehrin merkezi konumunda olan Yeni Camii çevresindeki yıkımların ardından ise yeni çarşı projesinde çalışmalar aralıksız sürüyor.
Depremden yılar önce çekilen dron görüntüsünde şehrin yapı bloku gözükürken, yeni çekilen görüntülerde ise devasa boşluklar göze çarpıyor.
DÜN 5.2 İLE SALLANDI
Öte yandan Malatya dün 5.2 büyüklüğündeki depremle sallandı. Merkez üssü Battalgazi olan deprem saat 16.04'te kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntının derinliği 13,93 kilometre olarak ölçüldü.
Deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Mardin'de hissedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı