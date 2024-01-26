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    • Görüntüler Malatya'dan... Büyük yıkım bir kez daha gözler önünde

    Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen iki büyük deprem 11 ili etkiledi, on binlerce bina yıkıldı, 50 binden fazla insan da yaşamını yitirdi. 'Asrın felaketi'nin yıl dönümüne sayılı günler kala Malatya'da deprem öncesi ve sonrası çekilen görüntüler ise büyük yıkımı bir kez daha gözler önüne serdi.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Malatya, Deprem, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    6 Şubat 2023’de meydana gelen ve 'Asrın felaketi' olaran nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya’da depremden önce çekilen dron görüntüleri ile şimdi çekilen görüntüler, şehirdeki yıkımı gözler önüne serdi.

    Görüntüler Malatya'dan... Büyük yıkım bir kez daha gözler önünde

    'Asrın felaketi'nde iki büyük depremden de etkilenen Malatya’da 4 bin 197 bina yıkıldı. Ağır hasar alan 45 binin üzerinde binanın ise şu ana kadar yüzde 97’sinin yıkımı tamamlandı. Şehrin merkezi konumunda olan Yeni Camii çevresindeki yıkımların ardından ise yeni çarşı projesinde çalışmalar aralıksız sürüyor.

    Görüntüler Malatya'dan... Büyük yıkım bir kez daha gözler önünde

    Depremden yılar önce çekilen dron görüntüsünde şehrin yapı bloku gözükürken, yeni çekilen görüntülerde ise devasa boşluklar göze çarpıyor. 

    Görüntüler Malatya'dan... Büyük yıkım bir kez daha gözler önünde

    DÜN 5.2 İLE SALLANDI

    Öte yandan Malatya dün 5.2 büyüklüğündeki depremle sallandı. Merkez üssü Battalgazi olan deprem saat 16.04'te kaydedildi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntının derinliği 13,93 kilometre olarak ölçüldü.

    Deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Mardin'de hissedildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    MalatyaDeprem
    Haberler > Gündem > Görüntüler Malatya'dan... Büyük yıkım bir kez daha gözler önünde
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