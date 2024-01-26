Görüntüler Malatya'dan... Büyük yıkım bir kez daha gözler önünde

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen iki büyük deprem 11 ili etkiledi, on binlerce bina yıkıldı, 50 binden fazla insan da yaşamını yitirdi. 'Asrın felaketi'nin yıl dönümüne sayılı günler kala Malatya'da deprem öncesi ve sonrası çekilen görüntüler ise büyük yıkımı bir kez daha gözler önüne serdi.

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 26 Ocak 2024 13:41 - Güncelleme: 26 Ocak 2024 14:15 - Güncelleme:

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