Malatya yine 5.2'yle sallandı! 2 ay arayla gerçekleşen depreme ikinci kez canlı yayında yakalandı

25 Ocak 2024 22:41 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 22:58

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. 6 Şubat Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük bir felakete yol açan asrın depreminin ardından Türkiye'nin dört bir yanından deprem haberleri geliyor. Bugün Malatya'da yaşanan şiddetli depremin ardından şehirde panik anlar yaşanırken, 2 ay önce yaşanan 5.2 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalanan sunucu, bugün de aynı büyüklükteki depreme canlı yayında yakalandı.

ŞEHİRDE PANİK ANLAR

Malatya’da bugün Battalgazi merkezli yaşanan 5.2 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalanan sunucu ve konuğunun yaşadığı kısa süreli panik kameralara yansıdı.

Kentte uydudan yayın yapan Malatya Vuslat TV’de canlı yayınlanan program sırasında merkez üssü Malatya’nın Battalgazi ilçesi olan 5.2'lik deprem kameralara yansıdı. Sunucu Mehmet Refik Metin ve konuğu deprem başlaması ile sakinliğini korurken reji ve görevliler korku yaşadı. Depremin bitmesi ile sunucu reklam arasına giderek yayını sonlandırdı.

23 Kasım 2023 tarihinde yine merkez üssü Battalgazi olan 5,2 büyüklüğündeki depremde de sunucu Metin, canlı yayında depreme yine yakalanmıştı.