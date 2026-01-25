Venedik’te “lanetli” olduğu iddia edilen 15. yüzyıllık Ca’ Dario Sarayı, cinayet ve intiharlarla anılan geçmişine rağmen yaklaşık 17,3 milyon sterlin bedelle yeniden satışa çıkarıldı.

15. yüzyıldan kalma saray, cinayetler, intiharlar ve esrarengiz ölümlerle anılan geçmişiyle tanınıyor. İhtişamlı sarayın fiyatının yaklaşık 17,3 milyon sterlin olduğu belirtiliyor.

Giovanni Dario için inşa edilen yapı, yıllar içinde sahiplerinin yaşadığı trajedilerle “lanetli” olarak anılmaya başladı. Kont Filippo Giordano’nun öldürülmesi, iş insanı Raul Gardini’nin intiharı ve müzisyen John Entwistle’ın ölümü bu iddiaları güçlendirdi.

Yetkililer ise söylentilerin asılsız olduğunu savundu.

