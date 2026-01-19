Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türk sanatçıları dünyada bir araya getirmek amacıyla kurulan Türk Sanat Platformu, Paris’in ardından Amsterdam’da hayata geçirildi.

MURAT ÖZTEKİN - Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından tüm dünyada Türk sanatlarıyla ilgilenen isimleri bir araya getirme maksadıyla ihdas edilen Türk Sanat Platformu, Paris’ten sonra Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da da hayata geçirildi.

Bu vesileyle Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından başkentte düzenlenen etkinliğe Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan’ın yanı sıra sanat, kültür ve diplomasi çevrelerinden davetliler katıldı. Faaliyette, sanatçıları buluşturacak Türk Sanat Platformu’nun kurulduğu duyuruldu.

Büyükelçi Yazgan, Türk Sanat Platformu’nun sadece etkinlik alanı değil sanatçılar ve sanatseverler için sanatsal ağ olarak kurgulandığını, sanatsal üretimi desteklemeyi, görünürlüğü artırmayı, ortaklıkları güçlendirmeyi ve farklı disiplinleri bir araya getirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Program çerçevesinde müzik grubu HarmonEast sahne aldı; davetliler, sanatçılar ve kültür çevrelerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

