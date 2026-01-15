Venezuela'da binlerce kişi, ABD’nin hava saldırılarıyla eş zamanlı Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu alıkoymasına tepki gösterdi. Yoğun kalabalık, Maduro'nun özgürlüğü için yürüdü.

Başkent Caracas’ta Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) tarafından organize edilen yürüyüşe binlerce kişi katılım sağladı. Maduro ve eski Devlet Başkanı Hugo Chavez’in fotoğraflarını taşıyan kalabalık, Maduro ile eşi serbest bırakılana kadar protestolarını sürdüreceklerinin altını çizdi.

PSUV Seferberlik ve Etkinliklerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nahum Fernandez, yaptığı konuşmada Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez hükümetine desteklerinin tam olduğunu belirtti.

"BİRLİK, ŞU ANDA TARTIŞMA KONUSU DEĞİL"

Venezuelalılara birlik çağrısı yapan Fernandez, "Birlik, şu anda tartışma konusu değildir. Birliğe karşı komplo kuran herkes, Venezuela’ya karşı komplo kurmuş olur. Herkes, bu birliğe katkıda bulunmalıdır." dedi.

Venezuela'da binlerce kişi Maduro'ya için yürüdü!

"MADURO'NUN SERBEST BIRAKILMASINI İSTİYORUZ"

Maduro’nun salıverilmesi çağrısını yineleyen Fernandez, "Burada hiçbir şeyi kutlamıyoruz, protesto ediyoruz. Maduro’nun serbest bırakılmasını, Cilia’nın geri dönmesini istiyoruz. Her ikisinin de ülkeye dönmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan onlarca motosikletli grup, Caracas’ın en büyük caddesinde konvoy oluşturup turlayarak Maduro’ya destek verdi.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez

RODRİGUEZ, MECLİS'TE YEMİN ETMİŞTİ

ABD'nin Venezuela'ya hava saldırılarıyla eş zamanlı Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

Rodriguez, yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanı'mız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum." ifadesini kullanmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası