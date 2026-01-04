Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD operasyonunda alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in ülkenin geçici Devlet Başkanı olarak görevi üstlenmesine karar verdi. Peki, Venezuela'nın geçici yeni devlet başkanı Delcy Rodriguez kimdir?

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, Delcy Rodriguez'i geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirdi. Yeni görevlendirme ardından gözler Delcy Rodriguez'e çevrildi. Delcy Rodriguez 14 Haziran 2018 tarihinden bu yana Venezuela Devlet Başkan Yardımcılığı görevinde bulunuyordu.

DELCY RODRİGUEZ KİMDİR?

Delcy Rodriguez 18 Mayıs 1969’da Caracas’ta doğdu. 2013-2014 yılları arasında Venezuela İletişim ve Enformasyon Gücü Bakanı, 2014'ten 2017'ye kadar Dışişleri Bakanı ve 4 Ağustos 2017'den 14 Haziran 2018'e kadar Venezuela Anayasa Meclisi Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

Chavez yönetimi sırasında çeşitli görevlerde bulundu: 2003 yılında Enerji ve Maden Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Direktörü, 2005 yılında Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan, Şubat-Ağustos 2006 arasında Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı olarak görev yapmış ve ertesi yıl Venezuela Başkan Yardımcısı Genel Koordinatörlüğünü yerine getirdi. 2006 yılında Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanıydı. Benzer şekilde Venezuela Dış İlişkiler Bakanlığı'nda Avrupa Bakan Yardımcısıydı. Aynı zamanda Venezuela'nın Başkan Yardımcısı'na Genel Koordinatör olarak görev yaptı.

21 Haziran 2017'de Rodriguez, Kurucu Ulusal Meclisi için görevden ayrıldı. Başkan Maduro, Dışişleri Bakanlığı'ndan istifasını kabul etti.

VENEZUELA DEVLET BAŞKANI NEDEN DEĞİŞTİ?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

