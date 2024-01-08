VIDEO | İran'da Kasım Süleymani mezarına saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı

8 Ocak 2024 20:14 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 20:28

İran'ın Kirman kentinde Kasım Süleymani'nin ölüm yıldönümünde 10 dakika arayla art arda 2 patlama meydana gelmiş en az 84 kişi ölmüş, çok sayıda kişi ise yaralanmıştı. Saldırıyı DAEŞ üstlenirken, olayın nasıl gerçekleştiğine dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

PATLAMAYA AİT YENİ GÖRÜNTÜLER

İran’ın Kirman kentinde 3 Ocak’ta düzenlenen terör saldırısına ait yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntünün saldırıdaki ikinci patlamaya ait olduğu belirtildi. Görüntülerde, patlamanın çok sayıda aracın ve insanın bulunduğu bir alanda meydana geldiği görüldü.

SALDIRIYI DAEŞ ÜSTLENDİ

İran'da gerçekleşen bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi. İran’ın Kirman kentinde dün düzenlenen terör saldırını terör örgütü DEAŞ sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile saldırıyı kendilerinin gerçekleştirdiğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde 10 dakika arayla iki patlama meydana gelmişti.

Son açıklamaya göre, saldırılarda 91 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı.