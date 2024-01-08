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    VIDEO | İran'da Kasım Süleymani mezarına saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    İran’ın Kirman kentinde 3 Ocak’ta düzenlenen ve 91 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ait yeni görüntü ortaya çıktı. Terör örgütü DAEŞ'in üstlendiği saldırıya ait ilişkin görüntülerde otobüsün yanaştığı esnada patlamanın yaşandığı görülüyor.

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İran'ın Kirman kentinde Kasım Süleymani'nin ölüm yıldönümünde 10 dakika arayla art arda 2 patlama meydana gelmiş en az 84 kişi ölmüş, çok sayıda kişi ise yaralanmıştı. Saldırıyı DAEŞ üstlenirken, olayın nasıl gerçekleştiğine dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

    PATLAMAYA AİT YENİ GÖRÜNTÜLER 

    İran’ın Kirman kentinde 3 Ocak’ta düzenlenen terör saldırısına ait yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntünün saldırıdaki ikinci patlamaya ait olduğu belirtildi. Görüntülerde, patlamanın çok sayıda aracın ve insanın bulunduğu bir alanda meydana geldiği görüldü.

    SALDIRIYI DAEŞ ÜSTLENDİ

    İran'da gerçekleşen bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi. İran’ın Kirman kentinde dün düzenlenen terör saldırını terör örgütü DEAŞ sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile saldırıyı kendilerinin gerçekleştirdiğini duyurdu.

    NE OLMUŞTU?

    Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde 10 dakika arayla iki patlama meydana gelmişti.

    Son açıklamaya göre, saldırılarda 91 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı.

    IranKasım SüleymaniPatlamaDaeş
    Haberler > Dünya > VIDEO | İran'da Kasım Süleymani mezarına saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı
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