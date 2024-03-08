Yanlışlıkla tahliye edildi, kendini haberlerde görünce polisi aradı

Avustralya'da cezaevinden 'yanlışlıkla' tahliye edilen bir tutuklu, haberlerde arandığını görünce polise başvurdu. Polis, tahliye edilen tutuklunun hapishaneye geri gönderilmesi için gerekli işlemlerin yapılacağını bildirdi.

Avustralya'da yapılan 'idari bir hata', 30 yaşındaki Corey Hastings'in hayatında büyük değişikliğe neden oldu.

Sydney'deki bir hapishanede tutuklu bulunan 30 yaşındaki Hastings, cezaevinden yanlışlıkla tahliye edildi. Hastings'in perşembe sabahı kefaletle tahliye talebi reddedildi ancak kararın evrağa 'talebinin onaylandığı' şeklinde geçmesi üzerine tahliye edildi.

HABERLERDE KENDİSİNİ GÖRDÜ, POLİSİ ARADI

Yanlışlığın farkına varılmasının ardından polis, perşembe akşamı Hastings'i aramaya başladı. Haberlerde arandığını gören Hastings, nerede olduğunu bildirmek için polise telefon etti.

Eyalet polisi, Hastings'in otelde gözaltına alındığını ve hapishaneye geri gönderilmesi için gerekli işlemlerin yapılacağını bildirdi.

Yeni Güney Galler Cezaevi Hizmetlerinden (CSNSW) yapılan açıklamada ise, "Tahliye, bir duruşma sonrası yapılan bir idari hatadan kaynaklanmıştır. CSNSW, hatanın nasıl meydana geldiğini araştırmaktadır" ifadelerine yer verildi.