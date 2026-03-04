İsrail-ABD'nin İran'a başlattığı ortak saldırılarda İran'ın dini lideri Ali Hamaney öldürülmüştü. Hamaney'in ölümünün ardından İran basını, ülkenin yeni dini liderinin Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney olduğunu duyurdu. İsrail Savunma Savunma Bakanı İsrael Katz ise İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in yerine geçecek herhangi bir ismin de "kesin bir hedef olacağını" söyledi.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in ABD ve İsrail tarafından düzenlenen saldırıda öldürülmesinin yankıları sürerken, İsrail'den İran'ı kızdıracak bir açıklama geldi.

"YERİNE KİM GEÇERSE GEÇSİN KESİN BİR HEDEF OLACAK"

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Hamaney'in yerine atanacak ismin de "kesin bir hedef olacağını" belirterek, "İran terör rejimi tarafından İsrail'i yok etme, ABD'yi, özgür dünyayı ve bölge ülkelerini tehdit etme ve İran halkını baskı altına alma planını sürdürmek üzere atanacak herhangi bir lider, kesin bir hedef olacaktır" ifadelerini kullandı.

"REJİMİ DEVİRMEK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Hamaney'in yerine geçecek kişinin kim olduğunun ya da nerede saklandığının önemsiz olduğunu vurgulayan Katz, "ABD'li ortaklarımızla birlikte rejimin yeteneklerini ortadan kaldırmak ve İran halkının rejimi devirip yerine yenisini getirmesi için gerekli şartları oluşturmak amacıyla tüm gücümüzle hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

YERİNE OĞLUNUN GEÇECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Katz'ın açıklamasının Ali Hamaney'in yerine oğlu Mücteba Hamaney'in geçeceği iddialarının ardından gelmesi dikkat çekti.

Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney

