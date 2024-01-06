'Yok etmeden savaşı kazanamayız' diyen İsrailli uzman UNRWA'yı hedef gösterdi

6 Ocak 2024 12:55 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 13:22

Hamas'ın silahlı kanadı tarafından İsrail'e karşı başlatılan 'Aksa Tufanı' operasyonu karşılıklı çatışmaya dönüştü ve 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. İşgalci İsrail ordusu tarafından abluka altına alınan Gazze'de 21 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, binlerce kişi de yaralandı.

Bölgede İsrail güçleri tarafından yerleşim yerleri bombalanan ve silah zoruyla yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli ise barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

"BİR SOYKIRIM, BİR ETNİK TEMİZLİK VAR"

ABD'nin açık destek verdiği İsrail, Gazze'ye insani yardımların girişine de müsaade etmezken, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Gazze’deki Filistin halkının çok az insani yardımla toplu cezalandırmaya maruz kaldığını belirtmişti.

UNRWA'nın eski sözcüsü Chris Gunness ise "Aslında ne istedikleri çok açık, Gazze'de yaşananlar ortada. Bir soykırım, bir etnik temizlik var. Barı Şeria'da gördüğümüz şey ise bir apartheid sistemi" ifadelerini kullanmıştı.

UNRWA'YI DURDURMAK İÇİN ÇABALIYORLAR

İsrail basını, milletvekili Sharren Haskel'in liderliğinde İsrail meclisinin "UNRWA reform" lobisi oluşturarak, UNRWA’nın çalışmalarını durdurmak ya da reform yapılması için çabaladığını yazmıştı. Bunların ardından İsrailli jeostrateji ve kamu politikaları uzmanı Noga Arbell'dan yeni bir açıklama geldi.

İsrail Meclisinde (Knesset) konuşan Arbell, Filistinli mültecilere yardım eden BM kuruluşu UNRWA'yı hedef aldı.

"YOK ETMEDEN SAVAŞI KAZANAMAYIZ"

Filistinli mültecilerin başta gıda ve eğitim başta olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynayan ve sık sık İsrail yönetiminin hedef aldığı UNRWA’y ortadan kaldırılması gerektiğini savunan Arbell, "UNRWA'yı yok etmeden savaşı kazanmamız mümkün değil" ifadelerini kullandı.

UNRWA'nın "acilen" yok edilmesini isteyen Arbell, savaşın sonuna bu konunun bırakılmaması gerektiğini söyledi. Arbell, "Ya bu tehlikeleri tamamen yok ederiz ya da daha önce defalarca yaptığımız gibi fırsatı kaçırırız" değerlendirmesinde bulundu.