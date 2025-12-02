ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Yaro Shcherbanyuk, 10.000 dolara (yaklaşık 424 bin TL) satın aldığı 1966 model Mustang markalı aracı, Tesla’nın parçalarını kullanarak elektrikli bir araca dönüştürdü. Elektrikli araçlara parça tedariği işiyle uğraşan adam, dönüşüm projesini ‘bir tutku’ olarak niteledi.

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Sacramento ilçesinde yaşayan Yaro Shcherbanyuk ilginç bir dönüşüme imza attı. Elektrikli araçlara parça tedariği işiyle uğraşan adam, 2022 yılında satışa çıkan 1966 model Mustang aracı satın aldı.

Her zaman elektrikli araç dönüşümü yapan kişilere parça sattıklarını belirten adam, bu işe “Neden biz de bir tane yapmayı denemiyoruz?” diyerek giriştiklerini belirtti. Mustang’in parçalarını Tesla Model 3’ün parçalarıyla değiştiren adam, aracı tam otonom sürüş sistemiyle donattı.

Yolda gören bir daha bakıyor: 1966 model Mustangi Teslaya çevirdi!

DÖNÜŞÜM İÇİN 40.000 DOLAR HARCADILAR

Babası Viktor ve kardeşi Daniel ile birlikte yaklaşık iki yıl boyunca üzerinde üzerinde çalıştıkları dönüşüm projesini ‘bir tutku’ olarak niteleyen Shcherbanyuk, araç için 40.000 dolar harcadıklarını söyledi.

TESLA MODEL 3'ÜN AKÜSÜ TAM UYUM SAĞLADI

Aracın sadece çalışır durumda olmasını isteyen Shcherbanyuk, ilk önce Mustang’i Tesla Model S’nin parçalarıyla değiştirmek istese de daha sonra Model 3’ün aküsünün araca tam uyum sağladığını fark etti.

Model 3’ün kaputunun altında bulunabilecek hemen hemen her şeyin Mustang'in kaputunun altında da mevcut olduğu bildirildi.

GEÇMİŞLE BUGÜNÜN KARIŞIMI

Öte yandan iç mekan da geçmişle bugünün karışımını yansıtıyor. Tesla'dan alınan koltuklarda ısıtma ve soğutma sistemi bulunuyor ancak camların elle çevrilerek açılması gerekiyor.

Bununla birlikte Tesla’nın medya konsolu da araca yerleştirildi. Böylelikle, aracın işlevleri ekrandan kontrol edilebiliyor ve düzenli yazılım güncellemeleri alınabiliyor.

Aracın sahibi, aracın km başına 258 watt-saat güç elde edebildiğini söyledi. Perşembe öğleden sonra yapılan test sürüşü sırasında Mustang-Tesla'nın ekranında, pilin yaklaşık %80'inin dolu olduğu ve 300 kilometre menzil kaldığı görüldü.

Bu Mustang'i satmayı başarırsa muhtemelen bir tane daha üreteceğini söyleyen Shcherbanyuk, "Çoğu insan böyle bir şeyi yapmanın ne kadar emek gerektirdiğini anlamıyor" dedi.

