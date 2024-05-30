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Yunan Başbakan Miçotakis'ten Türkiye'nin istemediği deniz parkları hakkında çarpıcı sözler: Türkiye'yi ilgilendirmiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yunan Başbakan Miçotakis&#039;ten Türkiye&#039;nin istemediği deniz parkları hakkında çarpıcı sözler: Türkiye&#039;yi ilgilendirmiyor
Yunanistan, Türkiye, Ege Denizi, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara ile Atina arasında esen bahar havasını bozacak açıklama en yetkili ağızdan geldi. Türkiye ile ilişkilerin zor ve karmaşık olduğunu belirten Miçotakis "Ege'de deniz parkları mutlaka inşa edilecek. Yunanistan'ın kendi egemenlik alanında ne yapacağı Türkiye'yi ilgilendirmiyor" dedi.

"Türkiye'de de Yunanistan'da da ilişkilerde krizden beslenenler var..." Bu sözler sadece 4 gün önceye ait. Sahibi ise, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis. Son 1 yıl içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 4 defa bir araya gelen, sıcak mesajlar veren Miçotakis, ilişkilerin seyrine tezat açıklamalarda bulundu. Action24 televizyonuna konuşan Yunan lider, Ege'de kendileri için gri alanların olmadığını söyledi.

Yunan Başbakan Miçotakis'ten Türkiye'nin istemediği deniz parkları hakkında çarpıcı sözler! Türkiye'yi ilgilendirmiyor - 1. Resim

Türkiye ile diyalogdan yana olduğunu belirten Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis "İlişkilerimiz zor ve karmaşık" dedi; iki ülke arasında krize yol açan deniz parkları hakkında yeni tartışmaların fitilini ateşleyecek sözler sarfetti. 

Yunan Başbakan Miçotakis'ten Türkiye'nin istemediği deniz parkları hakkında çarpıcı sözler! Türkiye'yi ilgilendirmiyor - 2. Resim

Yunanistan Başbakanı "Ege'de deniz parkları mutlaka inşa edilecek. Yunanistan'ın kendi egemenlik alanında ne yapacağı Türkiye'yi ilgilendirmiyor. Ülkede zaten deniz parkları var. Bu parkları deniz yaşamını aşırı avlanmadan korumak ve balıkçılık alanları oluşturmak için yapacağız. Erdoğan'a da söylediğim gibi egemenlik konuları çözülmüştür ve bu tartışmaya geri dönmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yunan Başbakan Miçotakis'ten Türkiye'nin istemediği deniz parkları hakkında çarpıcı sözler! Türkiye'yi ilgilendirmiyor - 3. Resim

TÜRKİYE KARŞI ÇIKMIŞTI

Yunanistan, 16-17 Nisan’da Atina’da düzenlenen “Okyanuslarımız Konferansı” sırasında biri Ege, diğeri de İyon Denizi’nde ekolojik çevreyi koruma amaçlı iki yeni deniz parkı ilan edeceğini duyurmuştu.

Ege’deki deniz parkı, yaklaşık 45 adacık ve kayalığı ile bunların kıyı şeritlerini kapsıyor. Deniz Parkı olarak ilan edilecek adacık ve kayalıklardan bazıları, Ege’de Onikiadalar bölgesindeki İncirli (Nisiros) adası yakınında bulunuyor.

Bu hamleye tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı “Yunanistan’ın statüsü tartışmalı coğrafi formasyonlar üzerinde oluşturması muhtemel fiili durumlar kabul edilemez. Atina yönetimi, Ege sorunları bağlamında her platformdan istifade etme çabası içinde. İlişkilerimizde son dönemde görülen yumuşamaya rağmen, Yunanistan’ın bu kez çevreyle ilgili hususları istismar ettiği görülmektedir. Avrupa Birliği dahil üçüncü tarafları da Yunanistan’ın çevre programlarına yönelik siyasi hamlelerine alet olmaması konusunda ikaz etmek isteriz” açıklamasını yapmıştı.

Yunan Başbakan Miçotakis'ten Türkiye'nin istemediği deniz parkları hakkında çarpıcı sözler! Türkiye'yi ilgilendirmiyor - 4. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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