Yunan basınında Türkiye’nin uzay programı hakkında yeni rapor yayımlandı.

Yunanistan’da muhalefeti en etkili isimlerinden Panagiotis Katsaounis, Militaire gazetesinde Türk Uzay Programı hakkında yeni rapor hazırladı

Katsaounis, Türkiye’nin yerli uyduları ve Fergani Uzay teknolojileri hakkında kaleme aldığı raporda şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin uzay programı, modern Türk tarihinin en büyük ve en iddialı projesi. Ankara'nın özerk uzay yeteneklerini geliştirmesi, Türk Silahlı Kuvvetlerine hem planlama hem de operasyonların yürütülmesi aşamasında avantajlar sağlıyor. Uzay alanında komşumuzun ulaştığı potansiyel göz önüne alındığında, Yunanistan'ın kendi ulusal kapasitesini geliştirmesi, Türkiye'nin sağladığı stratejik avantajları dengelemek için tek yol."

Uzay alanında Yunanistan'a nazaran Türkiye'nin mutlak bir üstünlük kurduğunu ileri süren yazar Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e seslendi:

Uzay alanında Yunanistan'a nazaran Türkiye'nin mutlak bir üstünlük kurduğunu ileri süren yazar Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e seslendi:

"Fergani’nin hamleleri, Türkiye’nin kendi bağımsız navigasyon ağına sahip olmasıyla sonuçlanacak. Tamamen milli mühendislik ve yapay zeka desteğiyle geliştirilen uydular, Türkiye’yi sadece bölgesel bir oyuncu olmaktan çıkardı küresel bir 'Yumuşak Güç' haline getiriyor. Her geçen gün daha da geride kalıyoruz."

"UZAYDAN DOĞU AKDENİZ'İ KONTROL EDECEKLER"

TÜRKSAT, GÖKTÜRK ve İMECE uydularının sağladığı yüksek çözünürlüklü istihbaratın Yunan askeri hareketliliğini anlık olarak deşifre ettiğini öne süren raporda, Ankara’nın gizli bir 'uzay ordusu' kurduğu iddia edildi:

"Türkiye'nin uydu yolculuğu 1989 yılında başladı. 90’lı yıllarda TÜRKSAT programıyla vites yükselten Ankara, 24 Ocak 1994’te ilk telekomünikasyon uydusu TÜRKSAT-1A’yı fırlattı. Talihsiz bir roket arızasıyla denize düşen o ilk adım, bugün dev bir uzay gücüne dönüştü.

Türkiye artık sadece uydu fırlatan bir ülke değil yerli yazılımları ve milli görev sistemleriyle resmen bir 'uzay ordusu' inşa etti.

TÜRKSAT, GÖKTÜRK ve İMECE uydularıyla Erdoğan yönetimi Doğu Akdeniz’deki tüm askeri hareketliliğimizi anlık olarak deşifre etmektedir. Artık sadece bir kullanıcı değiller"

