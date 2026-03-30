Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinin Bannu kenti ile Pencap eyaletinin Lahor kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen çökme olaylarında 14 kişi hayatını kaybederken, 44 kişi yaralandı.

Pakistanda sel felaketi! Evler çöktü, hayat kabusa döndü: Ölü ve yaralılar var

EVLERDE ÇÖKME MEYDANA GELDİ

Khyber Pakhtunkhwa eyaletinin Bannu kentinde yağış nedeniyle en az 3 evde çökme meydana geldi, ağaçlar yerinden söküldü ve trafik felç oldu. Çökme olaylarında 12 kişi hayatını kaybederken, ikisi ağır 42 kişi yaralandı.

Pencap eyaletinin Lahor kentinde de şiddetli yağış ve rüzgarlar nedeniyle bir evin çatısının çökmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

