Yunanistan, ABD'den 20 adet daha F-35 alıyor

ABD'den yıl başında 40 adet F-35 alan Yunanistan, 20 adet daha F-35 savaş uçağı almaya hazırlanıyor.

KAAN vs F35 karşılaştırması! KAAN mı F35 mi hangisi daha iyi?

KAAN vs F35 karşılaştırması! KAAN mı F35 mi hangisi daha iyi?

ABD Türkiye'ye vermediği F-35 savaş uçaklarını Yunanistan'a satmaya devam ediyor. Yıl başında 40 adet F-35 alımına onay veren Atina yönetimi, ABD'den 3.5 milyar dolarlık 20 adet daha F-35 daha almaya hazırlanıyor.

ATİNA 20 F-35'E DAHA ONAY VERDİ

ABD'nin geçtiğimiz ocak ayında Yunanistan'a tahmini 8.6 milyar dolar maliyet ile 40 adede kadar F-35 savaş uçağı almasına onay vermesinin ardından Yunanistan hükümeti, 3,5 milyar dolara ilk 20 adet F-35 savaş uçağı alımına onay verdi.

AMAÇ BÖLGEDE CİDDİ CAYDIRICILIK!

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, başkent Atina yakınlarındaki bir askeri hava üssünü ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, söz konusu alımın "bölgede güçlü bir caydırıcılık" oluşturacağını ifade ederek, anlaşma için bir kabul mektubunun imzalandığını ve ABD'ye gönderildiğini söyledi.

İLK TESLİMAT 2028'DE

ABD'nin Yunanistan'a ilk uçakların teslimatına 2028 yılında başlaması beklenirken, Yunanistan'ın tahmini 8.6 milyar dolarlık anlaşma kapsamında 20 adet F-35'i daha satın alma opsiyonu bulunuyor.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, söz konusu alımı Yunanistan'ın askeri modernizasyonu kapsamında "son yılların" en önemli adımı olarak nitelendirerek, "Ülkemizi donatmak ve savunmasını güçlendirmek için bu büyük programı uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

F-35'lerin üreticisi Lockheed Martin'in başkan yardımcısı ve F-35 programının Genel Müdürü Bridget Lauderdale, "Yunanistan F-35 programına katılan 19. ülke olurken, ilişkimizi sürdürmek bizim için onurdur" dedi.

Katılımcı olarak ya da satış yoluyla F-35 programında şu anda ABD, İngiltere, İtalya, Hollanda, Kanada, Avustralya, Danimarka, Norveç, İsrail, Japonya, Güney Kore, Belçika, Polonya, Singapur, Finlandiya, İsviçre, Almanya, Çekya ve Yunanistan bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

ABD Türkiye'nin hem proje ortağı olduğu hem de 1 milyar 250 milyon dolarını peşin ödediği 6 adet F-35'i Türkiye'ye vermemişti. Beyaz Saray yönetimi buna gerekçe olarak Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerini gösterdi.