Yunanistan, Netanyahu ile Ege’de yeni oyun kuruyor! Türkiye'ye karşı ‘Aşil Kalkanı’ planı

Kathimerini gazetesine göre, Atina hükümeti İsrail’den üç farklı hava savunma sisteminin alınması için görüşmeleri resmen başlattı.

Proje kapsamında İsrail yapımı hava savunma sistemlerinin tedarik süreci hızlandırıldı.

Atina yönetimi, savaş döneminde “İsrail’le silah ticareti” eleştirilerinden kaçınmak için süreci dondurmuştu. Ancak Gazze’deki ateşkes sonrası İsrail’le askeri temaslar yeniden başlatıldı.

İlgili Haber Yunanistan’ın 'Türkiye planı' Trump’a tosladı! Atina, Avrupa'dan yardım istiyor

Yunanistan Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen proje, ülkenin hava savunmasını çok katmanlı bir yapıya dönüştürmeyi hedefliyor.

Alınacak sistemler, eski OSA-AK ve TOR M1 uçaksavarlarının yerini alacak. İsrailli Rafael firmasının Spyder sistemleri, Yunan hava kuvvetlerinin yeni omurgasını oluşturacak.

Atina yönetimi, Türkiye’nin bölgedeki askeri gücü karşısında İsrail’le askeri ittifakı hızlandırıyor.

İSRAİL ŞİRKETLERİ YUNAN ORDUSUNA GİRİYOR

Yunanistan, İsrail’in önde gelen savunma şirketi IAI (Israel Aerospace Industries) ile de anlaşma hazırlığında.

IAI’nin geliştirdiği Barak MX sistemleri, Yunanistan’ın elinde bulunan ancak artık eskimiş Hawk sistemlerinin yerine geçecek.

Ayrıca Atina yönetimi, balistik füzelere karşı koruma sağlayacak David’s Sling sisteminin Sky Capture versiyonunu da İsrail’den tedarik etmeyi planlıyor.

Yunan hükümeti, bu anlaşmalarla birlikte hava savunma sistemini tamamen İsrail teknolojisine dayandırmaya hazırlanıyor.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI GÖLGESİNDE İŞ BİRLİĞİ

Gazze’de binlerce sivilin katledildiği süreçte Atina, İsrail ile görüşmeler yürütmekten çekinmişti. Ancak ateşkesin ardından, Yunanistan-İsrail hattında askeri temaslar hız kazandı.

Yunan medyası, söz konusu anlaşmaların “Gazze’deki soykırımın” ardından gündeme alınmasının tesadüf olmadığını yazdı.

Türkiye’nin bölgesel etkinliğinin artması, Yunanistan’ın İsrail ve Güney Kıbrıs ile daha yakın bir cephe kurmasına yol açtı.

2023’te Lefkoşa’da bir araya gelen Netanyahu, Miçotakis ve Nikos Hristodulidis, Avrupa’ya uzanacak enerji ve savunma hattının temellerini atmıştı.

SALDIRI SİLAHLARI DA LİSTEDE: PULS SİSTEMLERİ DEVREYE ALINIYOR

Yunanistan, sadece savunma değil saldırı amaçlı İsrail silahlarının da peşinde.

Gazze operasyonları sırasında askıya alınan PULS roket topçu sistemlerinin de yeniden devreye alınması planlanıyor. İddialara göre, sistemlerin, Yunan Silahlı Kuvvetlerinin “karşı taarruz” kapasitesini artıracağı belirtildi.

Kathimerini , "Uzmanlara göre, İsrail üretimi PULS bataryaları, Doğu Ege ve Trakya hattında Türkiye’ye karşı caydırıcılık amacıyla konuşlandırılabilir." dedi.

3 MİLYAR EUROLUK DEV PROJE

Yunanistan’ın “Aşil Kalkanı” projesinin maliyetinin yaklaşık 3 milyar euro olduğu tahmin ediliyor.

Sistemin ilk etapta Trakya ve Doğu Ege adalarına konuşlandırılması planlanıyor.

Ancak projenin ülke genelinde yaygınlaştırılması için birkaç yıl daha gerekeceği ifade ediliyor.

Yunanistan, Avrupa konsorsiyumlarının tekliflerine rağmen İsrail’i “teknoloji transferi” garantisi nedeniyle tercih etti. Savunma kaynakları, anlaşmanın kısa süre içinde Yunanistan Parlamentosu’na getirileceğini duyurdu.

TÜRKİYE DİKKATLE İZLİYOR

Türkiye’nin son yıllarda milli hava savunma sistemlerinde elde ettiği başarı, Atina’nın bu alanda İsrail’e yönelmesinde belirleyici oldu.

Ankara, özellikle SİHA, HİSAR ve SİPER projeleriyle bölgedeki askeri dengeleri değiştirmiş durumda.