Yunanistan’ın Tesalya bölgesine bağlı Trikala şehrinde bir bisküvi fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi alevler arasında kayboldu. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olaya ilişkin incelemeler sürüyor.

Yunanistan’ın Tesalya bölgesine bağlı Trikala şehrinde bir bisküvi fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi alevler arasında kayboldu.

Yunanistanda bisküvi fabrikası alevlere teslim! Can kayıpları var

8 KİŞİ KAÇMAYI BAŞARDI

İtfaiye yetkilileri, fabrikada bulunan 13 kişiden sekizinin kaçmayı başardığını söyledi. Yaklaşık 40 itfaiyeci ve 13 araç yangına müdahale ederken, fabrikanın sahibi Violanta S.A’dan yapılan açıklamada, yangının nedeninin henüz netleşmediği bildirildi. Olay yerine soruşturma ekipleri ve afet müdahale birimleri sevk edildi.

Yunanistanda bisküvi fabrikası alevlere teslim! Can kayıpları var

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, ERTnews radyosuna yaptığı açıklamada, aralarında bir itfaiyecinin de bulunduğu 6 kişinin solunum sorunları nedeniyle yerel bir hastanede tedavi altına alındığını, ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi. Georgiadis, "Şu anda tek önceliğimiz çalışanlarımız. Onların ve ailelerinin yanındayız ve kendilerine destek olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası