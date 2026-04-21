Zelenskiy’den Avrupa Birliği'ne 4 maddelik Türkiye dersi: Türk ordusu Rusya'dan daha güçlü
"Türkiye ve Ukrayna’nın toplam askeri gücü, Rus ordusunu geride bırakıyor" diyen Ukrayna lideri Zelenskiy İngiltere, Norveç, Türkiye ve Ukrayna’dan oluşan "Dörtlü İttifak" planını Brüksel’in önüne koydu.
- Zelenskiy, AB'nin savunma ve güvenlik açıklarını kapatmak için Ukrayna, Türkiye, Büyük Britanya ve Norveç'in birliğe dahil olmasını önerdi.
- Ukrayna lideri, Türkiye ve Ukrayna'nın toplam askeri gücünün Rus ordusundan daha büyük olduğunu ve bu gücün Karadeniz'in kontrolünden hava sahası hakimiyetine kadar belirleyici olacağını ifade etti.
- Bu dört ülkenin potansiyelinin birleşmesinin bölgedeki güvenliği baştan aşağı değiştireceğini belirtti.
- Güvenliğin küresel bir öncelik haline geldiğini vurgulayan Zelenskiy, Türkiye'nin AB süreci ve Brexit gibi engellerin farkında olduğunu ancak bu birleşimin dünyanın en iyi güvenlik sistemini oluşturacağını dile getirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği’nin (AB) küresel bir güç olma iddiasını sürdürebilmesi için Türkiye’nin askeri ve stratejik gücüne muhtaç olduğunu ifade ederek Brüksel’e adeta bir diplomasi dersi verdi.
"Birlik Haberleri" programında, konuşan Ukrayna lideri Avrupa’nın geleceğine dair stratejik bir projeksiyon sundu.
"AB İÇİN ALTERNATİF DEĞİL, GÜÇ BİRLİĞİ ARIYORUZ: TÜRKİYE'SİZ OLMAZ"
Ukrayna’nın AB üyeliği hedefine sadık olduğunu belirten Zelenskiy, birliğin savunma ve güvenlik açıklarını kapatacak dörtlü bir formül önerdi. Zelenskiy, Ukrayna, Türkiye, İngiltere ve Norveç'in birliğe dahil olmasının AB’yi dünyanın en güçlü aktörü yapacağını ifade ederek, "Biz herhangi bir alternatif aramıyoruz. Sadece eminim ki bu ülkeler çok güçlü ve AB'yi güçlendirebilirler. Bu ülkeler halihazırda tek başlarına bile çok güçlü oyuncular" dedi.
RUS ORDUSUNDAN DAHA GÜÇLÜ: TÜRKİYE VE UKRAYNA FAKTÖRÜ
Zelenskiy’nin açıklamalarında en önemli okta, Türkiye ve Ukrayna’nın askeri potansiyeline dair yaptığı kıyaslama oldu. Avrupa Birliği’nin eksik kalan dört parçası olduğunu savunan Ukrayna lideri, "Türkiye ve Ukrayna’nın toplam askeri gücü, Rus ordusundan daha büyüktür. Karadeniz'in kontrolünden hava sahasının hakimiyetine kadar bu güç belirleyici bir unsurdur" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, bu potansiyelin birleşmesinin bölgedeki güvenliği baştan aşağı değiştireceğinden bahsetti.
"GÜVENLİK BUGÜN HERKES İÇİN ÖNCELİK"
AB temsilcilerinin stratejik hatalar yapmaması durumunda Ukrayna’nın birlikteki yerini alacağından emin olduğunu söyleyen Zelenskiy, güvenliğin küresel bir öncelik haline geldiğine dikkat çekti. Ukrayna’nın halihazırda AB’nin güvenliğine büyük katkı sağladığını belirten devlet başkanı, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan karmaşık süreci ve İngiltere'nin ayrılışı (Brexit) gibi engellerin farkında olduğunu ancak bu dörtlü birleşmenin "dünyanın en iyi güvenlik sistemini" oluşturacağını dile getirdi.