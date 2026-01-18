Suriye’de terör örgütü YPG'nin Tabka’dan çekilişi sırasında ağır savaş suçları işlendiği ortaya çıktı. Suriye resmi ajansı SANA, örgütün geri çekilirken hapishanedeki esirleri infaz ettiğini, Eski Köprü ile Rakka’ya su sağlayan ana hattı patlattığını duyururken, Şam yönetimi YPG/SDG’yi Cenevre Anlaşmaları’na aykırı hareket etmekle suçlayarak sert tepki gösterdi.

Suriye hükümeti, Tabka’da esirleri infaz eden YPG/SDG’yi Cenevre Anlaşmaları'na aykırı olarak savaş suçu işlemekle suçladı ve bunu en sert şekilde kınadı. Tabka ilçesi yakınlarındaki Mansura bölgesinde Suriye ordusu tarafından abluka altına alınan 64 YPG/SDG üyesi, Suriye güvenlik güçlerine teslim oldu.

Suriye'de ordunun dün akşam geç saatlerde Rakka iline bağlı Tabka ilçesinin kontrolünü terör örgütü YPG/SDG'den aldığı, 483 örgüt üyesinin teslim olmak için güvenlik güçleriyle iletişime geçtiği bildirilmişti. Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi de terör örgütü YPG/SDG'nin 483 üyesinin örgütten ayrılmak için yetkililerle iletişime geçtiğini,181 örgüt üyesinin teslim olduğunu duyurmuştu. Terör örgütü YPG/SDG, Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği bölgelerden çekilerek nehrin doğusuna geçeceğini iddia etmişti.

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG'NİN HAPİSHANELERİ GÖRÜNTÜLENDİ Öte yandan, Suriyeli askerler eşliğinde Tabka'da hapishane içerisinde bulunan koridorları, koğuşları, hücreleri ve terk edilmiş eşyaları video kaydına aldı.

Terör örgütü YPG/SDG, Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği bölgelerden çekilerek nehrin doğusuna geçeceğini iddia etmişti.

Öte yandan terör örgütü, Fırat Nehri'nin bazı bölgelerindeki işgalini sürdürüyor. Suriye güçleri ile terör örgütü arasında işgalin devam ettiği bölgelerde çatışmalar yaşanıyor.

