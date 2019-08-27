Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterChef Mustafa Aydın kimdir, MasterChef Mustafa kimdir, Mustafa Aydın kaç yaşında ve nereli gibi konular, 2019 MasterChef yarışmacıları arasında olan Mustafa Aydın'a dair internette en çok araştırılanlardan oluyor. Jüri üyelerinin çok konuşmasını eleştirdiği Mustafa, 14 yarışmacı arasında sivrilebilecek mi merak ediliyor. İşte Mustafa Aydın Masterşef ile ilgili detaylar

MASTERCHEF MUSTAFA KİMDİR? MUSTAFA AYDIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Katıldığı ilk elemelerde jüri üyelerinin oldukça dikkatini çeken ve çok konuşması ile ilgili eleştiriler alan Mustafa, 20 yaşında kansere yakalandığını ancak atlattığını açıklamıştı. Hayattataki şanssızlığını da dile getiren Mustafa, 14 yarışmacı arasında nasıl bir performans sergileyecek merak ediliyor.

MasterChef Mustafa, 31 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Bir restoranın şef yardımcısı olan Mustafa Aydın, MasterChef'te dilini değil bıçağını kullanmaya geldiğini söylüyor.