Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterChef kim elendi, 28 Kasım MasterChef elenen isim kim oldu, Masterşef kim elendi, Master şef elenen isim öğren, MasterChef özeti gibi konular internette sıkça araştırılıyor. 28 Kasım Perşembe akşamı MasterChef'te çeyrek final heyecanı yaşanacak! Pazartesi gününden itibaren yayınlanan bölümlerde 4 eleme adayı belli olmuştu! Bu akşam ise çeyrek final elemesinde MasterChef Türkiye'ye veda edecek isim belli olacak. MasterŞef kim elendi, MasterChef elenen isim kim, 28 Kasım MasterChef elenen isim öğren gibi araştırılan konuların cevabı haberimizde! Kırmızı takım ve mavi takımın yarışı son bölümde nefesleri kesmiş, yapılan mantılar jüri üyelerinden büyük beğeni toplamıştı! Bu akşam neler olacak merakla bekleniyor. MasterChef yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte detaylar...

MASTERCHEF KİM ELENDİ, MASTERCHEF ELENEN İSİM KİM OLDU? (MASTERCHEF CANLI İZLE)

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27 Kasım akşamı yayınlanan MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde neler oldu? Dokunulmazlık oyununda her iki takım da mantı çeşitleri ile büyük büyük bir sınav verdi! Kırmızı ve mavi takımın mantılarını değerlendiren şefler, mavi takımın yaptığı yemekleri beğenerek dokunulmazlık ödülünü takdim etti.

MasterChef’te eleme adayları, dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları arasından belirlendi. Yasin, Batuhan, Alican ve Kıvanç’ın dokunulmazlık ödülünü kazanabilmek için kendi özel tabaklarını hazırladıkları gecede, şefler hiçbir tabağı değerlendirmeye alınacak kadar güzel bulmadı. Böylece şefler, kimseye dokunulmazlık vermedi.

Eleme adayları, yarışmacıların birbirlerine verdikleri oyların ardından belli oldu!

İŞTE HAFTANIN ELEME ADAYLARI!

Şeflerin yemeklerini beğenmediği Batuhan, Alican, Yasin ve Kıvanç kendi içlerinde oylamaya gitti. Oylamada 3’er oy alan Batuhan ve Kıvanç haftanın diğer eleme adayları oldu.

Böylece, haftanın eleme adayları Güzide, Rıfat, Kıvanç ve Batuhan oldu. Elenen isim belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz!