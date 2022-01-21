Türkiye Gazetesi

Özellikle, birçok Covid-19 tanısı konmuş hasta ile yakından ilgilenen ve tedavisini üstlenen sağlık çalışanlarının kendileri de aynı hastalıkla sürekli olarak karşılaşmaya başladılar.

Alanında uzman Dr. Kinyas Düşünmez, Covid-19 salgınının nasıl meslek hastalığına dönüştüğünden bahsediyor;

“Meslek hastalığı denilen konu, çalışan kişide işe bağlı olarak zaman içerisinde ortaya çıkan rahatsızlıktır. Bundan dolayı Covid-19 virüsü de artık bir meslek hastalığı. Vaka sayısının kapasiteyi aşmaya başlaması Türk hekimlerini ve sağlık çalışanlarını olumsuz yönde etkilemiş ve sağlık çalışanlarına konulan koronavirüs tanılarında artış yaşanmıştır. Bundan dolayı hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının çalışma ortamında yakalandıkları covid-19 virüsü onlar için bir meslek hastalığı olarak kabul edilmiştir.”

Covid-19'un bir meslek hastalığı sayılmasının birçok faydası olduğunu ifade eden Dr. Kinyas Düşünmez, bu konudaki düşüncelerini şu şekilde sıralıyor;

"Bu kararın hem beni hem de diğer bütün sağlık çalışanı arkadaşlarımı koruduğu için oldukça mutlu olduğumu belirtmek isterim. Çünkü bu salgın hayatımıza girdiği ilk günden bu yana canla, başla ve büyük bir emekle çalıştığımızı söylemeliyim. Hasta olarak gelenler ile onları tedavi eden bizlerin iyi olması ve durumdan en az şekilde etkilenmesi burada önemli olan tek noktadır. Tıp dünyasının da en büyük amacı; hastayı tedavi etmek ve korumaktır. Elbette, bunları gerçekleştirirken bizlerinde olumsuz etkilendiği bazı durumlar ile karşı karşıya geliyoruz. Covid-19 salgını da tam olarak bunlardan bir tanesi demeliyim. Bundan dolayı her gün risk altında olan sağlık emekçilerinin ve ailelerinin de korunduğunu bilmek rahatlatıcı bir husus oluyor. Bu konuya meslekte dikkat edilmesi gerektiğini de belirtmeliyim. Aynı zamanda bu virüsün bir meslek hastalığı olarak kabul görmesinin vefat eden meslektaşlarımızı ve yakınlarını da koruyor olması yüreğimize biraz olsun su serpiyor."

Meslek hastalıklarına yakalanan çalışanlara ve ailelerine belirli ödeneklerin sağlanması ile kişilerin sonraki hayatının daha fazla olumsuz etkilemesinin önüne geçilmektedir. Bu durumun kabul görmesinin hem çalışanlar hem de aileleri için çok önemli ve güzel olduğunu vurgulayan Dr. Kinyas Düşünmez, sağlık çalışanlar için bu mağduriyetin giderilmesinden memnun olduğunu ve bundan sonraki bu dönemin daha kolay şekillerde atlatılmasını dilediğini konuşmalarına ilave etti.