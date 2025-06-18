'2025 Etki Sıralaması' İstanbul'da açıklandı: 4 üniversite ile ilk 100’e girdik!

İngiltere merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu THE’nin sıralamasında Türkiye, 121 üniversitesiyle temsiliyet bakımından üçüncü sırada yer aldı.

MAHMUT ÖZAY - Türkiye, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) önderliğinde eğitimde önemli bir ev sahipliğine imza attı. Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education’ın (THE) “Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi” İstanbul’da yapıldı ve dünya üniversiteleri 2025 Etki Sıralaması (Impact Rankings) sonuçları da yine aynı program kapsamında açıklandı.

Üniversitelerin sosyal ve ekonomik etkilerini ölçen çalışmada Türkiye, 121 üniversitesiyle temsiliyet bakımından sıralamada 3. sırada yer aldı. Ülkemizde birinci sırada Abdullah Gül Üniversitesi yer alıyor. Geçen yıl 101-200 bandında olan üniversite 37. sıraya yükseldi. Bahçeşehir Üniversitesi 59. sırada yer alırken İstanbul Teknik Üniversitesi bu yıl 48’inci, Orta Doğu Teknik Üniversitesi de 96’ncı oldu. Selçuk Üniversitesi 101-200, Dokuz Eylül, Ege, Hacettepe, Kadir Has, Yıldız Teknik üniversiteleri 201-300 sırada yer aldı. Sıralamalarda en çok temsil edilen beş ülkenin tamamı Asya’da yer aldı. Hindistan 147 üniversite ile birinci, Pakistan 126 üniversiteyle ikinci olurken Filipinler ve Türkiye 121’er üniversite ile üçüncü oldu.

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