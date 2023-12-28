1 Ocak 2024 Pazartesi günü okullar tatil mi? 1 Ocak’ta okullar tatil mi, ders var mı yok mu, okullar açık mı?
1 Ocak Pazartesi okullar tatil mi, ders işlenecek mi? | 1 Ocak Pazartesi günü 2024’ün ilk günü olacak. 2024’ün ilk gününde yani 1 Ocak 2024 Pazartesi günü okullar tatil mi tatil değil mi merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci ve velinin yanıtını merak ettiği soru cevap buldu. 1 Ocak Pazartesi okullar tatil mi, ders var mı yanıtı ve yılbaşı tatili hakkında bilgiler…
1 Ocak’ta okullar tatil mi? Öğrenci, veli ve öğretmenlerin 2024’ün ilk günü 1 Ocak Pazartesi okullar tatil mi sorusu yanıt buldu. Peki, 1 Ocak 2024 okullar tatil mi, dersler var mı yok mu? İşte detaylar…
1 OCAK 2024 PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?
1 Ocak 2024 Pazartesi günü resmi tatil olması nedeniyle okullar tatildir. 1 Ocak Pazartesi okullar tatil olacağı için dersler Pazartesi işlenmeyecek ve okul kapalı olacaktır. 1 Ocak Pazartesi günü işlenmeyen dersler ve konuları daha sonraki günlerde öğretmenler tarafından öğrencilere telafi olarak verilecektir. 1 Ocak’ta hem öğrenciler hem de öğretmenler için resmi tatil günüdür. Dolayısıyla okullardaki idareciler için de tatil olacağı için okullar büyük çoğunluğu 1 Ocak günü kapalı olacaktır.
1 OCAK PAZARTESİ DERS VAR MI?
1 Ocak Pazartesi günü hem öğretmenler hem de öğrenciler için resmi tatilde olacağı için dersler işlenmeyecektir.
2024 RESMİ TATİLLER HANGİ GÜNLER?
2024 resmi tatil günleri sırasıyla şu şekildedir:
- Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
- Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra Yarım Gün): 9 Nisan 2024 Salı
- Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
- Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
- Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
- Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
- Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
- Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra Yarım Gün): 15 Haziran 2024 Cumartesi
- Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
- Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
- Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
- Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
- Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi
- Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma
- Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı
Kaynak: Türkiye Gazetesi