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    1 Ocak 2024 Pazartesi günü okullar tatil mi? 1 Ocak’ta okullar tatil mi, ders var mı yok mu, okullar açık mı?

    1 Ocak Pazartesi okullar tatil mi, ders işlenecek mi? | 1 Ocak Pazartesi günü 2024’ün ilk günü olacak. 2024’ün ilk gününde yani 1 Ocak 2024 Pazartesi günü okullar tatil mi tatil değil mi merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci ve velinin yanıtını merak ettiği soru cevap buldu. 1 Ocak Pazartesi okullar tatil mi, ders var mı yanıtı ve yılbaşı tatili hakkında bilgiler…

    1 Ocak 2024 Pazartesi günü okullar tatil mi? 1 Ocak’ta okullar tatil mi, ders var mı yok mu, okullar açık mı?
    Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    1 Ocak’ta okullar tatil mi? Öğrenci, veli ve öğretmenlerin 2024’ün ilk günü 1 Ocak Pazartesi okullar tatil mi sorusu yanıt buldu. Peki, 1 Ocak 2024 okullar tatil mi, dersler var mı yok mu? İşte detaylar…

    1 OCAK 2024 PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

    1 Ocak 2024 Pazartesi günü resmi tatil olması nedeniyle okullar tatildir. 1 Ocak Pazartesi okullar tatil olacağı için dersler Pazartesi işlenmeyecek ve okul kapalı olacaktır. 1 Ocak Pazartesi günü işlenmeyen dersler ve konuları daha sonraki günlerde öğretmenler tarafından öğrencilere telafi olarak verilecektir. 1 Ocak’ta hem öğrenciler hem de öğretmenler için resmi tatil günüdür. Dolayısıyla okullardaki idareciler için de tatil olacağı için okullar büyük çoğunluğu 1 Ocak günü kapalı olacaktır.

    1 OCAK PAZARTESİ DERS VAR MI?

    1 Ocak Pazartesi günü hem öğretmenler hem de öğrenciler için resmi tatilde olacağı için dersler işlenmeyecektir.

    2024 RESMİ TATİLLER HANGİ GÜNLER?

    2024 resmi tatil günleri sırasıyla şu şekildedir:

    • Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
    • Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra Yarım Gün): 9 Nisan 2024 Salı
    • Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
    • Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
    • Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
    • Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
    • Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
    • Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
    • Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra Yarım Gün): 15 Haziran 2024 Cumartesi
    • Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
    • Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
    • Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
    • Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
    • Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi
    • Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma
    • Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı
    Düzenleyen:  - Eğitim
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    OkullarYılbaşı
    Haberler > Eğitim > 1 Ocak 2024 Pazartesi günü okullar tatil mi? 1 Ocak’ta okullar tatil mi, ders var mı yok mu, okullar açık mı?
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