1 Ocak 2024 Pazartesi günü okullar tatil mi? 1 Ocak’ta okullar tatil mi, ders var mı yok mu, okullar açık mı?

28 Aralık 2023 21:38 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 21:40

1 Ocak’ta okullar tatil mi? Öğrenci, veli ve öğretmenlerin 2024’ün ilk günü 1 Ocak Pazartesi okullar tatil mi sorusu yanıt buldu. Peki, 1 Ocak 2024 okullar tatil mi, dersler var mı yok mu? İşte detaylar…

1 OCAK 2024 PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

1 Ocak 2024 Pazartesi günü resmi tatil olması nedeniyle okullar tatildir. 1 Ocak Pazartesi okullar tatil olacağı için dersler Pazartesi işlenmeyecek ve okul kapalı olacaktır. 1 Ocak Pazartesi günü işlenmeyen dersler ve konuları daha sonraki günlerde öğretmenler tarafından öğrencilere telafi olarak verilecektir. 1 Ocak’ta hem öğrenciler hem de öğretmenler için resmi tatil günüdür. Dolayısıyla okullardaki idareciler için de tatil olacağı için okullar büyük çoğunluğu 1 Ocak günü kapalı olacaktır.

1 OCAK PAZARTESİ DERS VAR MI?

1 Ocak Pazartesi günü hem öğretmenler hem de öğrenciler için resmi tatilde olacağı için dersler işlenmeyecektir.

2024 RESMİ TATİLLER HANGİ GÜNLER?

2024 resmi tatil günleri sırasıyla şu şekildedir: