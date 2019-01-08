Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Yazıcı, açıklamalarında öncelikle okul aile birliklerinin eğitimdeki etkilerini artırmak gerektiğini belirterek “Bu etkinin de okuldaki var olan bütün eğitim ortamlarında, eğitimi geliştirme çalışmalarında pozitif etkisinin olacağını düşünüyorum” dedi. Bu pozitif etkiyle birlikte çocuğun geleceğini düşünen ve toplumun umudu olduğunu dikkate alan bir anlayışın yerleşmesi gerektiğini söyleyen Yazıcı, sözlerine şöyle devam etti: Okulun bürokratik yapısı ve soğukluğunun giderilmesi gerekiyor. Aileler de bu okul bizim okulumuz diye görmeli, çünkü bizim okulda çocuğumuz var, geleceğimiz bu okulda yetişiyor diye düşünmeli. Bakkal, manav, kasap, taksici de bizim okulumuz diye düşünmeli. Okul ancak o zaman anlamını kazanır ve çevre için anlam ifade eder.

AİLEYİ EĞİTİME KATMALIYIZ

‘Aile katkısı okul başarısını artırıyor’ diyen ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Kamber Çal ise “Aileyi eğitime katmadıkça hep bir şeylerin eksik kalacağını bilmeliyiz. Yapılan araştırmalarda okula katkısı olan ailelerin çocuklarının daha başarılı olduğu gözlenmiştir” diye konuştu.