Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi yaklaşık iki aydır devam ediyor. Çaykur Rizespor maçını yedek kulübesinde tamamlayan Portekizli yıldızın, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam oynanacak Fenerbahçe derbisinde de forma giymesi beklenmiyor.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Beşiktaş, bu akşam Chobani Stadı’nda Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Siyah-beyazlılarda yıldız futbolcu Rafa Silva'nın, saat 20.30’da başlayacak derbi maçta da oynaması beklenmiyor.

Rafa Silva

"10 ÜSTÜNDEN SIFIR"

Süper Lig'de 48 gün sonra Çaykur Rizespor maçında kadroya dahil olan ancak karşılaşmadan önce ısınma bölümünde isteksiz tavırlar sergileyen 32 yaşındaki oyuncu, mücadelede süre almamıştı.

Fiziksel olarak hazır olmadığı belirtilen Rafa Silva için teknik direktör Sergen Yalçın, "Siz oyuncunun antrenman yaptığını zannediyorsunuz. Mukavele gereği antrenmanda bulunuyor. 10 üstünden not verirsem sıfır veririm. Bu oyuncunun şu an sahaya çıkması kendi sağlığı açısından da sakıncalı. Oyuncuyu oynatmamız söz konusu olamaz. Antrenman yapıp hazır olsa değerlendirebiliriz. Ekip olarak böyle bir durumu antrenörlük hayatımızda hiç yaşamadık ve nasıl çözümleneceğini bilemiyoruz. Takımın en pahalı oyuncusu. Ekstra özellikleri olan bir oyuncu ama bana faydası yoksa ne yapayım o oyuncuyu" ifadelerini kullanmıştı.

Portekizli futbolcunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro

51 GÜNDÜR ORTADA YOK

Bu sezon 16 maçta 5 defa gol sevinci yaşayan Portekizli futbolcu, son olarak Süper Lig'in 11'inci haftasında 2 Kasım'da oynanan ve 3-2 kaybedilen Fenerbahçe derbisinde forma giymişti.

