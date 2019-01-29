Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Sosyal medya hesapları artık bireyin aynası... Bu aynadan nelerin yansıdığı oldukça önemli. Günümüzde bir iş anlaşması yapılmadan önce veya bir işe alımda en önemli referans kaynağı kişinin sosyal medya hesapları... Bu sebeple dikkatle ve özenle yönetilmesi elzem. ‘Dijital ayak izleri bireyin kişiliği hakkında ipuçları verir’ diyen İş insanı ve Girişimci Ömer Ekinci ile bu hadiseleri konuştuk. Ekinci’nin sorularımıza verdiği cevaplar şöyle:

Referansların yerini gerçekten sosyal medya aldı mı?

Aslında sosyal medya, iletişimin sadece yeni ve daha pratik bir yolu. Yeni bir şey değil, eski bir âdetin yeni bir formu. Ama fazlası da var, yüz yüze iki kişi konuşurken bir iz bırakmıyor. Ama sosyal medyada bire bir konuşmalarımız bile seyrediliyor. Paylaşılan fotoğraflar ya da yazılan yorumlar, bunlar insanlarla ilgili önemli ipuçları içeriyor.

’Senin referansın kim’ soruları peki zamanla tarih olur mu?

Teknolojiler ne kadar gelişirse gelişsin insanlar en çok tanıdığı insanlara güvenmeye devam edecekler. Aslında teknolojiyi kullanma sebebimiz işi hızlandırmak ve sağlama yapmak. Bir diğer açıdan şöyle diyebiliriz: örneğin bir kişi bir şirketten ayrılıp size geldi, o şirkette tanıdığınız varsa arayıp ona sorarsınız, yoksa dijital ayak izlerine bakarsınız. Kısacası çevrenin yetmediği yerlerde dijital izler iş görür diyebiliriz.

Firmaların kafalarındaki bütün cevaplar sanal mecrada mümkün mü?

Cevaptan ziyade dijital ayak izleri kişinin kişiliğiyle ve hayat biçimiyle ilgili ipuçları vermek. Belki sorunun cevabını tam olarak vermeyebilir ama yorumlamaya ve hatta o kişi hakkında yargıya varmaya yetecek kadar fikir verecektir. Ama tabii bunlar kişinin sosyal medya hesaplarının mevcut olması, mevcutsa da dışarıya açık olması durumunda geçerlidir.

Kişiliğiyle zıt hesap kullanan bireyler var. Bu tür kişiler nasıl ayırt edilebilir?

Bu tutarsızlık da önemli bir fikir verir. Örneğin çok sakin bir görüntüsü varken sosyal medyada çok holiganist ise bir şeyleri içinde baskıladığı fikri verir. Ama diğer yandan kişilik özel hayatında daha farklı ve aşırıya kaçmayan hobilere sahipse bu zenginlik de sayılabilir.

Bütün bunların yanı sıra hesabı hiç olmayan kişiler var...

Bu bir tercihtir, yargılayamayız. Ama insanlarla iletişiminin zayıf olduğunu ya da iletişime kapalı olduğu fikrini verir. Diğer yandan saklayacak bir şeyleri olduğu izlenimi de uyandırabilir. Artık sosyal medya kullanmak bir seçim değil, cep telefonu gibi bir zorunluluk. Keşke kullanmayabilsek ama bu da sürekli 1-0 geride başlamak demek.

NE YAPMALI?

- Tutarlı bir profil

- Uygun görsel malzeme

- Sektörel gruplara katılım

- Samimiyet

NE YAPMAMALI?

- Uygunsuz içerik

- İşverenden yakınma mesajları paylaşmak

- Başkalarını taciz

- Yalan ifadeler

DÖRT MÜDÜRDEN ÜÇÜ PROFİLE BAKIYOR

İşe alım sürecinde şirketlerin yüzde 66’sı Facebook’u, yüzde 54’ü ise Twitter’ı kullanıyor. Her 4 işe alım müdüründen 3’ü adayların sosyal medya profilini kontrol ediyor. Dünyada 14,4 milyonu aşkın insan, sosyal medya platformları üzerinden iş arıyor.