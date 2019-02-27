Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığı, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında tasarım beceri atölyeleri oluşturdu. Atölyeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıyla Ankara’daki Yapracık Bilge Kağan İlkokulunda düzenlenecek tanıtım programıyla bugün resmen uygulamaya konulacak. Bakanlık, “sanat”, “bilim”, “kültür”, “spor” ve “yaşam” ana temalarıyla oluşturulacak atölyeleri ilk etapta Türkiye genelindeki 30 okulda hayata geçirecek. Bu pilot uygulamanın ardından atölyeler, üç yılda ülke genelindeki bütün okullarda yaygınlaştırılacak.

Çocukların sahip olduğu yeteneklerin uygulama düzeyinde geliştirilmesi, el becerilerinin artırılması amacıyla kurulan atölyeler, mesleklerle ilişkilendirilmiş şekilde hazırlandı. Türkiye’de ilk olacak tasarım beceri atölyeleriyle öğrencilerin okulda düşünmeye, tasarlamaya ve üretmeye zaman ayırabileceği ortamlar oluşturulacak. Atölyelerde, ilgili eğitimleri alan öğretmenler ücreti karşılığı görev yapacak. Çocuklar, ilgi ve mizaçları doğrultusunda hem yaşam becerileri kazanacak hem de mesleki yeteneklerini çok küçük yaşlarda keşfetme imkânı yakalayacak. Atölyelerle öğrencilerin düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyecek şekilde teori ve pratiği bir araya getirecek. Ayrıca çocukların ilkokul birinci sınıftan itibaren elini daha fazla kullanacağı bir eğitim metodolojisi hayata geçirilmiş olacak.