Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl 2’ncisi gerçekleşecek olan Afrika Okulu, Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği, Afrika Araştırmacılar Derneği ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi işbirliğinde düzenleniyor. Programın koordinatörlüğünü Prof. Dr. Ahmet Kavas üstleniyor. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen proje kapsamında, alanında uzman akademisyenler ve saha araştırmacıları Afrika kıta ülkelerini tüm boyutlarıyla ele alacak. Projeye isteyen herkes öğrenci olarak kayıt yaptırabiliyor. 7 haftanın sonunda katılımcılara YÖK onaylı sertifikaları verilecek. Afrika Okulu’na 100’den fazla öğrencinin kayıt yaptırması bekleniyor.

Kayıt için son tarih 6 Mart

6 Mart Çarşamba gününe kadar kayıtların alınacağı Afrika Okulu, 9 Mart’ta ilk derse başlayacak ve 20 Nisan sona erecek. Kayıtlar, afrikaokulu.com web sitesi üzerinden yapılabiliyor. Haftada bir gün olarak planlanan dersler 7 hafta boyunca her Cumartesi günleri yapılacağı bildirildi.

Amaç Afrika uzmanları yetiştirmek

Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Mehmet Kara, Afrika üzerine çalışacak mütehassıslık düzeyinde öğrenciler yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kara, "Afrika Okulu projemizle Afrika’nın tarihi, coğrafyası ve jeopolitiği, modern dönem öncesi Afrika’da kurulan İslam devletleri, sömürgecilik tarihi, soykırım ve hak ihlalleri, kalkınma politikaları, küresel aktörlerin kıtasal rekabeti, Sahraaltı Afrika özelinde enerji faktörü ve Türk Dış politikasında Afrika gibi meselelere dikkat çekilecektir. Afrika kıtasının, geleceğine yön verebilme potansiyelini incelemek ve farkındalık oluşturarak Afrika üzerine çalışacak mütehassıslık düzeyinde öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktayız" diye konuştu.

"Afrika’yı özellikle kötü gösteriyorlar"

Sömürgeci Batılı ülkelerin, Afrika’yı kendi hâkimiyetleri altında tutmak için özellikle kötü göstermeye çalıştıklarını dile getiren Kara, "Dünyada ve ülkemizde genel olarak Afrika dendiğinde insanların aklında ya hiçbir şey canlanmamakta ya da olumsuz imajlar oluşmaktadır. Bunun en önemli sebeplerinden biri de dünyanın yüzölçümü ve nüfus bakımından en büyük ikinci kıtası olan Afrika’nın yeraltı ve yerüstü kaynakları gibi mevcut potansiyelinin sömürgeciler tarafından kontrol edilmesidir" şeklinde konuştu.