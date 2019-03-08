Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, Atatürk Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret ederek, Türkiye'deki eğitim sistemi ve 2023 Eğitim Vizyonu hakkında görüşme yaptı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Şensoy, burada yaptığı konuşmada, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında yapılacak birinci hedefin, eğitim kalitesinin artırılması için ölçme değerlendirme yöntemlerinin etkinleştirilmesi olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin eğitim sistemindeki sınavların; amacı, içeriği, soru tiplerine bağlı yapısı ve sağlayacağı yarar bağlamında yeniden düzenleneceğini belirten Şensoy, "2023 Eğitim Vizyonu ile, ölçme değerlendirmedeki soru yaklaşımı, akıl yürütme, eleştirel düşünme, yorumlama, tahmin etme, zihinsel becerilerin sınanması öne çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu. Şensoy, ülkelerin kalkınmasının ancak eğitim ve buna bağlı olarak yapılan üretimle gerçekleşeceğini vurgulayarak, şunları aktardı: "Yeni yapılacak sınavlarda artık bilgiyi depolamaya dayalı ve öğrencinin sadece hafıza gücünü ölçen sorulara yer verilmeyecek, okuduğunu anlama ve algılama da büyük önem arz edecektir. 2023 Eğitim Vizyonu, Türkiye'nin kalkınmasına önemli ölçüde destek verecek. Bu kalkınmanın en önemli aktörlerinden olan üniversitelere de büyük görev düşüyor. Atatürk Üniversitesi bu görevi layıkıyla yerine getirecek kapasiteye sahiptir. Bu doğrultuda tüm akademisyen ve idari personele başarılar dilerim."



Prof. Dr. Çomaklı ise 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda öğrencilerin, ilkokulda başlayıp yükseköğretime kadar olan süreçte nitelikli ve donanımlı bireyler haline geleceğini anlatarak, gençlerin bu sayede altyapısını tamamlamış şekilde üniversite eğitimine başlayacağını kaydetti.

