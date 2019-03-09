Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hayalini kurdukları üniversite hayatını yakından görmek ve bilgi almak maksadıyla gerçekleştirilen gezide öğrenciler özel bir çalışmaya da katıldı. Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsünde bulunan tıp fakültesindeki üç saatlik programda öğrenciler danışman öğretmenin yönlendirmesi ile derslere katıldı. İngilizce olarak yapılan derslere çabuk uyum sağlayan İhlas Koleji öğrencileri, sohbet etme imkanı da buldu. İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, bu proje sayesinde öğrencilerin düşündükleri üniversite ve bölümler hakkında fikir sahibi olduklarını ifade etti.