Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Christian Berger “Bilim Karavanı, çocukları tasarlamaya, üretmeye ve bir şeyleri hayal etmeye teşvik ediyor” dedi. Martin Erdmann ise “Bu projenin bir başarı hikâyesi olduğunu söyleyebiliriz çünkü 20 ilde toplam 12 bin öğrenciye ulaşılmış olacak” diye konuştu.