Christian Berger “Bilim Karavanı, çocukları tasarlamaya, üretmeye ve bir şeyleri hayal etmeye teşvik ediyor” dedi. Martin Erdmann ise “Bu projenin bir başarı hikâyesi olduğunu söyleyebiliriz çünkü 20 ilde toplam 12 bin öğrenciye ulaşılmış olacak” diye konuştu.
Yirmi ilde 12 bin öğrenciye ulaşacaklar
19.03.2019 - 03:13 | Son Güncelleme: 19.03.2019 - 03:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Mersin’de “AB Bilim Karavanı”nda öğrencilerle buluştu.
Etiketler : Christian Berger,avrupa birliği,
611131 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/611131.aspx
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