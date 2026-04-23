Dijital içerikler, gelişim çağındaki çocukları doğrudan etkiliyor. Küfür ve zorbalığı öven rap müzik ile şiddet temalı oyunlar, çocukların algısını bozuyor. Suç işleme ihtimalini artırıyor.

MAHMUT ÖZAY- Türkiye’de diziler ve popüler rap müzik, gençler üzerindeki etkileriyle yeniden tartışma konusu oldu. Uzmanlara göre ekranlarda ve dijital platformlarda sürekli tekrar edilen şiddet, suç, küfür ve kolay güç temaları, özellikle ergenlik çağındaki gençler için ciddi bir risk oluşturuyor.

Dizilerde mafya ve zorbalık “karizma” ile sunulurken, bazı rap şarkılarında öfke, madde kullanımı ve aşağılayıcı dil normalleştiriliyor.

Dinleniyor ama masum değil: Müzik algıyı doğrudan etkiler

Uzmanlar “Genç izlediğini birebir kopyalamaz ama normal kabul eder. Asıl tehlike burada” uyarısında bulunuyor.

“Bu sadece dizi, bu sadece müzik” savunmasının bilimsel karşılığı olmadığını vurgulayan uzmanlar, sürekli maruz kalınan içeriklerin davranış ve değer algısını değiştirdiğine dikkat çekiyor.

Çözümün yasak değil sorumlu içerik üretimi olduğunu belirten uzmanlar “Toplumsal sorunları sadece aileye ve okula yükleyemezsiniz. Ekranda neyi yüceltiyorsanız, hayatta da onu büyütürsünüz” değerlendirmesini yapıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası