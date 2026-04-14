Mahmut ÖZAY / İSTANBUL - Milli Eğitim Akademisi, 7 ildeki 12 merkezde 10 bin öğretmen adayıyla ders başı yaptı. Mesleğe girişte önemli bir yenilik olan bu süreçte, adaylar sınav başarısından ziyade uygulama becerisiyle değerlendirilecek. Dün başlayan eğitimler, 4 dönem halinde toplam 10 ay 10 gün sürecek ve 22 Şubat 2027’de sona erecek. Adaylara aylık 32 bin TL ödeme yapılacak; ancak barınma ve yemek masrafları adayların kendilerine ait olacak. Dijital eğitim araçları ve sınıf yönetimi gibi modern pedagojik eğitimlerden geçecek olan adaylar, süreci başarıyla tamamlamaları halinde doğrudan okullara atanacak. Bir haftalık ara tatil ise 21-27 Eylül tarihleri arasında yapılacak.



Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 eğitim merkezinden biri olan Sultanahmet Eğitim ve Uygulama Merkezi’nde öğretmen adaylarının heyecanına ortak oldu. Canlı bağlantıyla bütün merkezlerdeki öğretmen adaylarına hitap eden Bakan Tekin şunları söyledi:

Öğretmenlik her şeyden evvel vicdanda kurulan bir ahittir. Bir çocuğun istikbalini kendi istikbali ile birlikte düşünme iradesidir. Henüz dile gelmemiş ihtiyacı sezme dikkati, bir milletin yarınını bir öğrencinin kalbinde ve zihninde emanet bilme şuurudur. Sizler bugün Millî Eğitim Akademisinde hazırlık sürecine adım atıyorsunuz. Aynı anda bu ülkenin evlatlarına doğru yürüyen büyük bir mesuliyetin eşiğine de gelmiş oluyorsunuz. Geçmişten baktığımızda ülkemizde eğitim öğretimde nitelik arttıkça, erişim arttıkça, süre arttıkça bütün politikalarımızda değişiklikler olmuş. Şimdi sizleri sahada arkadaşlarımız çok farklı şekillerde bilgilendirecekler, göreceksiniz. Bizim derdimiz okullarımızdaki eğitim öğretimin niteliğini daha da artıracak şekilde dünyadaki bütün gelişmeleri takip edecek şekilde hareket etmek.

