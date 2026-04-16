İran’da tırmanan çatışma ortamı sebebiyle eğitimleri durma noktasına gelen Türk tıp öğrencileri, can güvenlikleri için Ankara’da çözüm arıyor. Ukrayna ve Gazze’de uygulanan “mücbir sebep” hakkının kendilerine de tanınmasını isteyen öğrenciler, YÖK’ten Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş müjdesi bekliyor.

MAHMUT ÖZAY - Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve İran’da derinleşen güvenlik krizi, yurt dışında eğitim gören Türk öğrencileri ve ailelerini harekete geçirdi. İran’daki Tebriz Sağlık Bilimleri Üniversitesi başta olmak üzere farklı üniversitelerde tıp, diş hekimliği ve eczacılık eğitimi alan yaklaşık 500 Türk öğrenci, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için yetkililerden somut bir adım bekliyor.

Geçtiğimiz günlerde Ankara’da temaslarda bulunan öğrenci heyeti, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri’yi TBMM’de ziyaret ederek İran’daki güvenlik problemleri sebebiyle can güvenliklerinin tehlikede olduğunu ve eğitim faaliyetlerinin fiilen durduğunu aktardı. Milletvekili Cevheri, taleplerin haklı olduğunu belirterek konunun Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ilgili bakanlıklar nezdinde takipçisi olacağını ifade etti.

Ukrayna modeli bize de uygulansın! İranda okuyan Türk öğrencilerden YÖKe çağrı: Can güvenliğimiz yok

500 ÖĞRENCİ ÇÖZÜM İSTİYOR

YÖK’e sunulmak üzere hazırlanan dilekçede, daha önce Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Ukrayna’da yaşayan 4 bin 500 Türk öğrenci için atılan adımların, İran’daki benzer mücbir sebepler göz önüne alınarak kendileri için de uygulanması talep edildi. Öğrenciler, sayıları yaklaşık 500 olan İran’daki Türk gençlerin de aynı haktan yararlanmasını isteyerek “Ukrayna’daki savaşta mağduriyetleri giderilen öğrenciler gibi bizlerin de mücbir sebep kapsamında değerlendirilerek Türkiye’deki üniversitelere yerleştirilmesini istiyoruz” dedi.

Savaş ortamı ve ciddi güvenlik riskleri nedeniyle eğitimin sürdürülemez hale geldiği vurgulanan kriz raporunda; üniversitelerin işlevsiz kaldığı, akademik takvimin çöktüğü ve altyapı sorunlarının süreci bir insani krize dönüştürdüğü belirtildi. Özellikle YÖK’ün yurt dışında bulunma şartı olarak uyguladığı yüzde 70 kuralının mevcut savaş şartlarında yerine getirilmesinin imkânsız olduğuna dikkat çeken öğrenciler, bu durumun bir “eğitimi yakmak ya da hayatı riske atmak” ikilemi oluşturduğunu ifade etti. Öğrenciler ve aileleri; İran’daki Türk öğrencilerin acilen “riskli bölge” statüsüne alınmasını, yatay geçiş hakkının tanınmasını ve akademik kayıpların telafi edilmesini talep ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası