Tarihi, Orta Asya ve Anadolu’daki eski Türk obalarına kadar uzanan, Türk coğrafyalarında yoğun olarak tüketilen paça çorbası ilgi odağı olmaya devam ediyor. Bu ilginin ardından Selanik’teki Yunanlı esnaf, Türk mutfağının önemli lezzetlerinden çorbaya sahip çıkma girişimiyle yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Antik döneme kadar uzandığı öne sürülen “patsa” çorbasının, M.Ö. 8. yüzyıl civarında doğduğu ifade edilen, Truva savaşlarını anlatan Odysseia destanlarının yazarı Homeros’un yaşadığı dönemde de tüketildiği iddiası gündeme taşındı. Selanik’te yalnızca “patsa” çorbası üzerine hizmet veren bir restoranın sahibi Dimitris Tsarouhas, söz konusu yemeğin Yunanistan’a ait geleneksel bir lezzet olarak UNESCO’ya tescil edilmesi için girişim başlattı.

Tsarouhas, yerel bir kültür kuruluşu ve çorbanın tarihine dair kapsamlı bir çalışma hazırlayan yazar Lena Oflidis ile birlikte detaylı bir dosya oluşturduklarını açıkladı.

Baklava, kahve, sarma derken... Yunanistan 'paça' çorbasına da sahip çıktı!

BAKLAVAMIZA ‘BAKLAVAKİ’

Bu adım, benzer yemekler üzerinden daha önce de sık sık karşı karşıya gelen Türkiye ile Yunanistan arasında yeni bir mutfak tartışmasını beraberinde getirdi. Kahve, yaprak sarma ve baklavayı sahiplenmeye çalışan, baklavayı ‘Baklavaki’ olarak değiştirip satan Yunanistan, sahiplik tartışmalarına şimdi de paça çorbasını ekledi.

Türkiye’de “işkembe” ya da “paça” olarak bilinen çorbanın, yüzyıllardır Türk mutfağının temel unsurlarından biri olduğu vurgulanırken, Yunan tarafının tek taraflı sahiplenme girişimi tepkiyle karşılandı.

Tsarouhas, yaptığı açıklamada, çorbanın kökeninin çok eskiye dayandığını savunarak, bunun Yunan kültürel mirasının bir parçası olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtti. Öte yandan Selanik’teki restoranda günün her saatinde yoğunluk yaşandığı, özellikle sabahın erken saatlerinde çorba, “ağır yemeklerden kalma” rahatsızlıklara iyi geldiği inancıyla tüketiliyor.

Restoran sahibi Tsarouhas, paça çorbasının yüksek oranda kolajen içerdiğini belirterek, bu çorbanın yalnızca mideyi rahatlatmakla kalmayıp sağlık açısından da faydalar sunduğunu iddia etti.

