Yıldız Holding’in global atıştırmalık şirketi pladis’in ve İngiltere’nin popüler bisküvi markası McVitie’s Milk Chocolate Bisküvi’nin 100. yılı İstanbul’da Türk ve İngiliz kültürünü buluşturan özel bir etkinlikle kutlandı.

Londra, Stockholm, Amsterdam, Kopenhag Helsinki ve Kahire'nin ardından gerçekleştirilen İstanbul'daki kutlama, markanın asırlık yolculuğunu misafirlere sundu.

Ülker CEO’su ve pladis TURCA Başkanı Özgür Kölükfakı, McVitie’s Milk Chocolate Bisküvi’nin global başarı hikâyesinin Türkiye’de de güçlü bir karşılık bulduğunu söyledi.

Özgür Kölükfakı - Mustafa Kabakçı

Ülker- pladis TURCA CMO’su Mustafa Kabakçı da dünya genelinde en çok bisküvi tüketiminin 9 kilogramla İngiltere’de gerçekleştiğini belirterek, Türkiye’de ise kişi başı bisküvi tüketiminin 4 kilogram olduğunu kaydetti.

Kabakçı, dünya genelinde yılda 70 milyon paket McVitie’s tüketildiğini belirtti. 1839’dan bu yana Birleşik Krallık’ta bisküvi ve kek üretimi yapan McVitie’s, Avrupa’nın en büyük bisküvi üretim tesisi olan Harlesden fabrikasında yoğun dönemlerde günde 30 milyon tatlı ve 50 milyon tuzlu olmak üzere toplam 80 milyon adet bisküvi üretebiliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası