Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Öğrenciler, 2004 yılından bu yana Erasmus programıyla Avrupa ülkelerine gitme imkânı bulabilirken 2015 senesinden itibaren de ‘ortak ülkeler’ diye adlandırılan birçok ülkedeki program ve projelere katılma imkânı yakaladı. Millî Eğitim Bakanlığı verilerine göre uluslararası hareketlilik programlarına ve projelerine katılarak yurt dışına giden öğrenci sayısı 2018 yılında beklentilerin dört katı üstünde gerçekleşti. 2018 yılında hedeflenen rakam 2 bin 100 iken 9 bin 32 öğrenci yurt dışındaki program ve projelere katıldı. AB Eğitim ve Gençlik Programlarına yapılan proje başvuru sayısı ise 7 bin 499 oldu. Yabancı ülkelerce verilen araştırma, lisans, yüksek lisans, doktora ve dil burslarına başvuran öğrenci sayısı ise 1.175 olarak gerçekleşti. 2018 yılında ayrıca 50 ülkeye lisansüstü öğrenim görmek üzere 3 bin 550 resmî burslu öğrenci gönderildi.