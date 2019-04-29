Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğrencilerin ilgiyle takip ettikleri METAP'ın bu yıl ki konukları, Moda Editörü ve Tasarımcı Ebru Gülçek Yücepur, Klinik Psikolog Sena Güllük, Yazılım Mühendisi Egemen Kayalıdere, Şef ve Diyetisyen Sena Çiçekyurt, Avukat ve Yeminli Tercüman İpek Biter Gündüz ve Doktor Fatma Mutlu oldu.

Mezunların kısa olarak kendilerini ve mesleklerini tanıtarak başladıkları program soru cevap şeklinde devam etti. Gelen sorulara içtenlikle cevap veren mezunlar meslekleri hakkında merak edilenleri öğrencilere anlattılar.

Kayalıdere: “Yazılım mühendisliği ile bilgisayar mühendisliği arasındaki fark iyi anlaşılmalı”

Yazılım mühendisliğinin sevilerek yapılması gereken bir meslek olduğuna dikkat çeken yazılım mühendisi Egemen Kayalıdere, gelen soru üzerine, “Yazılım mühendisliği ile bilgisayar mühendisliğinin arasındaki farkı iyi anlamalısınız, İkisinin de içinde teknoloji olmasına rağmen farklı alanlarda çalışmalar yapılıyor” dedi.

Kariyerine moda yazarlığı yaparak başlayan ve şu anda başarılı bir tasarımcı ve editör olan Ebru Gülçek Yücepur da ülkemizde çok bilinmeyen bir meslekte çalıştığını söyledi. Mesleğinin olumlu ve olumsuz taraflarını anlatan Yücepur, “İş saatlerimi kendim belirliyorum. Programım olmadığı zaman çalışmayabiliyorum ancak yoğunluk olduğunda sabahlara kadar çalıştığımız günler oluyor” dedi.

Gündüz: “Avukatlıkta teorik ve pratikte farklılıklar var”

Avukat ve Yeminli Tercüman İpek Biter Gündüz popüler mesleklerden biri olan avukatlığın zor bir meslek olduğunu avukat olmak isteyenlerin çok çalışması gerektiğine vurgu yaptı. Hukuk fakültesindeki derslerin daha çok teoriye dayalı olduğunu ifade eden Gündüz, “Zorunlu stajla beraber pratikte gelişen olayların teorik olarak anlatılanlardan farklı olduğunu anlıyorsunuz. Ayrıca hitabet dilinizin de güçlü olması gerekiyor, bunun içinde sürekli okumalısınız” dedi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra ihtisasına Dokuz Eylül Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Kliniği'nde devam eden Fatma Mutlu, tıp fakültesini kazanmanın zor olduğunu ancak tıp fakültesinde okumanın da kolay olmadığına vurgu yaptı.

Programın sonunda konuşan okul müdürü Murat Demir, davetlerini kabul ederek öğrencilerle bir araya gelen mezunlarına teşekkür etti.