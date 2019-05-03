Daha sonra Valiliği ziyaret eden Selçuk, Vali Hasan Basri Güzeloğlu ile görüştü. Selçuk, burada yaptığı konuşmada, kadim ve güzel bir şehirde bulunuyor olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Birçok ili ziyaret etme imkanı bulduğunu, bu illerden birinin de Diyarbakır olduğunu dile getiren Selçuk, şöyle konuştu:

"Kentin eğitim hayatını, okullarımızın, öğrencilerimizin,  öğretmenlerimizin durumlarını çok yakından değerlendirmek, istişarelerde bulunmak  ve Diyarbakır'ın eğitim kapasitesini genişletmek için birtakım çalışmalar  içerisinde olacağız. Bu çalışmalar neticesinde ortaya çıkan projeksiyonlar ve  buna bağlı olarak yapılacak planlamalar Diyarbakır'ın eğitim kalitesini çok daha  iyi yükseltecektir."

Vali Güzeloğlu da insanlık tarihiyle birlikte var olan, bilgiyi  üreten, hikmete dönüştüren Diyarbakır'a Bakan Selçuk'un gerçekleştirdiği  ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, bu ziyaretin milli eğitim  bakımından ilin gelişimine katkı sağlayacağını kaydetti.