Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyükşehir Belediyesi Florya Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen törene İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, okul yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler ile mezun öğrenciler ve aileleri katıldı. Okulun müzik grubunun seslendirdiği şarkılarla başlayan törende, öğrencilerle röportajlar, yıl içinde yapılan TEDEd Club Ihlas College organizasyonundan görüntüler yer aldı. Törende ayrıca okullarını birincilikle bitiren öğrenciler de açıklandı. Özel İhlas Fen Lisesi birincisi Bensu Satılmış, Özel İhlas Anadolu Lisesi birincisi Osman Buğra Çiftçi ve Özel İhlas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birincisi Oğuzhan Ballı okulun yaş kütüğüne isimlerini çaktı.